von Dorothée Kuhlmann

Dreimal konnten Freunde der klassischen Musik ein jeweils einstündiges Konzert im Schloss Bonndorf genießen. Das Casal-Quartett und die Pianistin Gabriela Fahnenstiel erfüllten mit klassischen Klängen den Konzertsaal im Bonndorfer Schloss und begeisterten das Publikum. „Wir wollten unserem treuen Publikum besondere Konzerte bieten und Künstlern aus der Region mit dem Auftritt helfen“, erklärte Kulturreferentin Susanna Heim. Mit Gabriela Fahnenstiel und dem Casal-Quartett konnten für dieses Vorhaben hochkarätige Künstler gewonnen werden. Wegen der Hygienevorschriften waren für maximal 30 Zuhörer Platz im Konzertsaal. Darum hatte das Casal-Quartett dann auch zwei Spieltermine angeboten. „Die einstündige Pause zwischen den einzelnen Konzerten war für die entsprechenden Hygienemaßnahmen notwendig“, erläuterte Susanna Heim das Konzept des Konzertabends.

Wehr Das Klaviertrio zeigt beim ersten Wehrer Schlosskonzert 2020 große Spielfreude Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot wurde von Musikfreunden gern angenommen. Das Konzert von Pianistin Gabriela Fahnenstiel war ausverkauft, und bei den beiden Konzerten des Casal-Quartetts waren nur wenige Plätze frei. So konnte das Publikum jeweils in kleinem aber besonders feinem Rahmen die Konzerte genießen. Auch das Klangerlebnis war bedingt durch die geringe Zuhörerzahl und damit größeren Freiräume klarer, wie auch die Musiker anmerkten.

Bonndorf Ein Kleinod bei Münchingen mit ungewöhnlicher Geschichte, die zeigt, was im dörflichen Leben alles möglich ist Das könnte Sie auch interessieren

Gabriela Fahnenstiel begeisterte das Publikum mit pointiertem und leidenschaftlichem Spiel am großen Bösendorfer Flügel. Sie stellte Werke der meist weniger bekannten und seltener gespielten Komponistinnen Clara Schumann und Louise Farrenc vor.

Laufenburg „Wie in einer Geisterstadt“: Die Laufenburger Musikerin Gabriele Fahnenstiel über ihre Wahlheimat New York Das könnte Sie auch interessieren

Gabriela Fahnenstiel lebt und arbeitet New York. Dort könne sie derzeit nur mit Online-Kursangeboten arbeiten, berichtete Fahnenstiel im Gespräch. Umso mehr freute sich die gebürtige Laufenburgerin in Deutschland und besonders in ihrer Heimat, Live-Konzerte geben zu können.

Gabriela Fahnenstiel begeisterte mit ihren Interpretationen von Werken Clara Schumanns und Louise Farrencs. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Online-Angebote in der Musik sind nicht der Fall des Casal-Quartetts. Seit Juli hätten sie wieder Konzerte geben können, so Markus Fleck. „Es ist doch etwas ganz anderes, mit Publikum zu spielen“, erklärte Markus Flech. „Ohne Publikum fehlt die Resonanz, man spielt in einen leeren Raum“, so Markus Fleck.

Corona Gästezahlen auf Rekordniveau: Der Hochschwarzwald profitiert vom Trend zum Inlandsurlaub und will weiter bei den Gästen punkten Das könnte Sie auch interessieren

Aus diesem Grund hat das Streicherquartett nicht nur in Bonndorf dann zwei Spieltermine an einem Abend angeboten. „Wir möchten einfach mehr Musikfreunden die Möglichkeit eines Konzertbesuches ermöglichen“, so Markus Fleck. Es sei schon anstrengend zwei Mal am Abend die Konzentration zu fokussieren und die ganze Präsenz zwei Mal aufzubauen, meinte Markus Fleck. Gerade dies ist Rachel Rosina Späth, Felix Froschhammer sowie Markus und Andreas Fleck trefflich gelungen. Mit lebendiger Präsenz und präzisem, leicht wirkenden Spiel trugen die vier Musiker ein Streichquartett des wenig bekannten, aber genialen Schweizer Komponisten Friedrich Theodor Fröhlich (1803 bis 1836) vor.

Beethoven auch dabei

Im Beethoven-Jahr durften an diesem Konzertabend natürlich nicht Werke des großen Komponisten fehlen. Sowohl Gabriela Fahnenstiel als auch das Casal-Quartett würdigten den großen Meister mit jeweils einem großartig interpretierten Werk. Ein mehr als gelungener Konzertabend, der durch das Konzept der drei einzelnen Konzerte den gut 80 Musikfreunden es ermöglichte, einen schönen Konzertabend zu genießen.