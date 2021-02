von Martha Weishaar

Vereinssportaktivitäten liegen in Zeiten der Corona-Pandemie seit Monaten auf Eis. Den jeweiligen Trainern und Betreuern bereitet es Sorge, ob und wie sich die Sportler während des Lockdown fit halten. Das Hauptaugenmerk liegt auf Kindern und Jugendlichen, deren Freude an Sport und Bewegung auf keinen Fall verloren gehen sollte. In Anbetracht geschlossener Schulen und fehlender sozialer Kontakte kommt dem Sport eine noch höhere Bedeutung bei.

Marcel Busch, Jugendtrainer beim Handballclub Lauchringen, hat sich dazu etwas einfallen lassen. Und das lässt der Mann nun auch anderen Vereinen, Schulen oder Sportbegeisterten zu Gute kommen. „Wieso sollte jeder Verein für sich etwas auf die Beine stellen, solche Programme kann man doch auch teilen“, sagt der ehemalige Profihandballer der Schweizer Nationalliga. Der Trainer lädt explizit auch den Bonndorf Turn- und Sportverein sowie die Grundschule Weizen auf die Trainingsplattform seines Vereins ein.

Marcel Buschs Arbeitskollege Olaf Thor, Abteilungsleiter der Leichtathleten beim TuS Bonndorf, motivierte daraufhin nicht nur „seine“ Sportler zu diesen digitalen Trainingseinheiten. Auch die Fußballdamenmannschaft sowie die B-Mädchen wurden von TuS-Vorsitzendem Norbert Plum zum Mitmachen ermuntert.

Nun ist Marcel Busch gar ein besonderer Clou gelungen. Kein Geringerer als Martin Strobel, bis vor einem Jahr Handball-Bundesliga- und Nationalmannschaftsspieler, präsentiert für den Handballclub Lauchringen digitale Trainingseinheiten. Die Übungen sind für Sportbegeisterte jeden Alters und jedweder Sportart geeignet, also längst nicht nur auf Handballsport ausgerichtet. Solch ein sportliches Vorbild ist insbesondere für Heranwachsende eine ganz besondere Motivation. Was die Motivation anbelangt, lassen sich Marcel Busch und sein Verein immer wieder etwas Neues einfallen.

Sportlicher Fachmann Marcel Busch (40) ist Trainer der Handball-Jugend beim Handballclub Lauchringen. Er selbst spielte Handball in der Schweizer Nationalliga und war lange Jahre beim TV Endingen im Kanton Aargau aktiv. Der Betriebswirt ist Marketingleiter der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen. Marcel Busch ist verheiratet und hat zwei Söhne (9, 7). Weitere Informationen im Internet (www.hclauchringen.de).

Bereits beim ersten Lockdown gab es Online-Training, und zwar von Kindern für Kinder. In einem Trainingswettbewerb durften sich Nachwuchssportler ferner dem Vergleich stellen, wer binnen einer Woche die meisten Kilometer läuft, radelt, wandert oder Online-Trainingseinheiten absolviert. Durch das Live-Training soll der Zusammenhalt unter den Vereinsmitgliedern gepflegt werden. Ob Sportlehrer oder Vereinstrainer – sie alle möchten ihren Beitrag leisten, dass Alt und Jung in diesen schwierigen Zeiten fit bleiben. Ein bisschen schwingt bei allem auch die Sorge mit, ob tatsächlich alle bisherigen Aktiven wieder zum Trainings- und Vereinsbetrieb zurückkehren, wenn die Krise erst mal überstanden ist.