von Juliane Kühnemund

Durch die staatlichen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist das gesellschaftliche Leben nahezu zum Erliegen gekommen. Geschlossene Läden und Geschäfte, abgesagte Veranstaltungen, stark beschränkte Kontaktmöglichkeiten – wo sonst im Frühjahr das Leben pulsiert, macht sich gähnende Leere breit. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind enorm und die kleineren Geschäfte, deren Türen geschlossen bleiben müssen, Freiberufler und Künstler sehen sich vor existenziellen Problemen. Die Zahl der Anträge für die „Soforthilfe Corona“ des Landes, die binnen einer Woche eingereicht wurden, sprechen eine deutliche Sprache. Nach Informationen des Wirtschaftsministeriums gingen 190.000 Anträge ein – Zuschüsse von rund 26,5 Millionen wurden bereits ausbezahlt.

Je nachdem, wie lange die Corona-Einschränkungen noch andauern werden, wird sich die Situation für die Geschäftswelt verschärfen. Die Vorsitzende des Bonndorfer Handels- und Gewerbevereins (HGV), Susanne Spachholz, und HGV-Mitglied und Gemeinderätin Patricia Schwanke-Kech hoffen darauf, dass ihre Kunden jetzt nicht das ohnehin boomende Online-Geschäft nutzen, sondern das Geld sparen, um nach der Krise wieder in den örtlichen Geschäften einkaufen zu gehen. Eine kleine Unterstützung für die Bonndorfer Geschäftswelt will auch die Stadtverwaltung leisten. Wie Bürgermeister Michael Scharf erläuterte, werde die Stadt beispielsweise für Geburtstagsjubilare keine Geschenke, sondern HGV-Gutscheine besorgen. Die Jubilare können dann später in den Geschäften, die jetzt geschlossen sind, einkaufen, was sie wollen.

Nach Informationen von Patricia Schwanke-Kech haben sich auch alle Bonndorfer Stadträte bereit erklärt, die Bonndorfer Geschäftswelt zu unterstützen. Die Idee: Jedes Mitglied des Gemeinderats gibt einen HGV-Gutschein an eine Person seiner Wahl aus. Es gehe darum, Menschen, die in der derzeitigen Krisensituation Enormes leisten, mit dem Gutschein auszuzeichnen. Das können Pflegekräfte sein, Kassiererinnen oder auch Menschen, die sich im privaten Bereich außerordentlich engagieren – „Helden des Alltags“ eben. Wie Bürgermeister Michael Scharf ergänzte, entscheidet jeder Gemeinderat für sich, wer für ihn der Held des Alltags ist, Ziel sei es, ein breites Spektrum des Engagements abzudecken.

Es sind nur kleine Aktionen, mit denen versucht wird, Handel, Gewerbe und Gastronomie in Bonndorf zu unterstützen, meinte der Rathauschef. Es seien aber Aktionen, die die Solidarität mit den örtlichen Betrieben während der Corona-Pandemie deutlich machen sollen.