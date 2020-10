von Stefan Limberger-Andris

In einen regulären Schulbetrieb nach Vorgaben der derzeit geltenden Corona-Verordnung Schule (21. Oktober) startet die Realschule Bonndorf am Montag, 2. November. Dies bestätigte Rektor Felix Lehr auf Anfrage. Auch der Baden-Württembergische Schulbetrieb bleibt vom bundesweiten Teil-Lockdown unberührt, der nach Verhandlungen der Bund-/Ländervertreter für 2. bis 30. November beschlossen wurde, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Die Schulverwaltung der Realschule Bonndorf werde den Betrieb unter den seit 19. Oktober geltenden Vorgaben des Ministeriums nach den Herbstferien weiterführen. Es gelte also Präsenzunterricht, erklärte Felix Lehr. Die Anzahl derjenigen Schüler, die Unterricht dennoch von zu Hause aus wahrnehmen, sei leicht gestiegen, aber trotzdem überschaubar – Felix Lehr nennt die Anzahl von zehn der insgesamt 536 Realschüler. Betreut werden diese wenigen durch Fachkollegen. Von der Einrichtung von Fernlerngruppen, also einer Stufe II der Unterrichtsgestaltung der Realschule, sei man weit entfernt. Eltern seien trotzdem bereits über die Möglichkeit informiert, dass die Schule mobile Endgeräte ausleihe. Die Nachfrage danach sei jedoch derzeit gering.

Bedeutsamste Änderung für die Schule in der vom Land ausgerufenen Pandemiestufe 3 war im Oktober die Vorgabe, dass ab der Klassenstufe 5 auch im Unterricht eine allgemeine Pflicht des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes für die Schüler und auch die Lehrkräfte besteht. Pausenbrote dürfen seither ausschließlich auf dem Schulhof in den vorgesehen Bereichen verzehrt werden. Die Mensa Logofit bleibt, mit den dort geltenden Bestimmungen, allerdings weiterhin geöffnet. Weiter möglich sind interne Schulveranstaltungen wie Elternabende. Externe Nutzungen der Schulgebäude sind aber nicht erlaubt.