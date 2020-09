Das Konzert

Impala Ray treten am Samstag, 19. September, 20.30 Uhr beim Folktreff in Bonndorf auf. Einlass ist ab 19.30 Uhr in der Stadthalle. Informationen finden Sie hier . Tickets gibt es in der Bonndorfer Touristinfo, Martinstraße 5, Telefon 07703/76 07.