von Martha Weishaar

Manch ein Brauch aus den Zeiten unserer Altvorderen wird auch heute noch lebendig gehalten. Das beweisen einmal mehr die Akteure des Chäppeli-Vereins Wellendingen. In gemeinsamer Kraftanstrengung errichteten die Männer jüngst eine Bank an besonderer Stelle – und zwar genau an der ehemaligen Gemarkungsgrenze zwischen Wellendingen, Wittlekofen und Wangen, oberhalb der Steige an der L169, besser als Panoramastraße bekannt. Doch nicht allein der Standort, auch die dreieckige Bauweise der Bank sowie eine Tanne in deren Zentrum sind ungewöhnlich.

Vor etwa 20 Jahren wurde die jetzige Tanne gepflanzt – mit einem ordentlichen Begleitfest. | Bild: Martha Weishaar

Der geschichtliche Hintergrund dieser neuesten Initiative des Chäppeli-Vereins ist zwar nicht weltbewegend, aber dennoch interessant. Bis in die späten 1960er Jahre hinein lagerte regelmäßig fahrendes Volk um die einst mächtige „Zigeunertanne“ an der ehemaligen Gemarkungsgrenze. Das hatte seinen Grund. „Die Durchreisenden durften höchstens drei Tage im selben Ort verweilen.

Bonndorf Der Impfbus ist in Bonndorf eine gern gesehene Gelegenheit Das könnte Sie auch interessieren

Der Standort war für sie also günstig. Sie konnten ohne Aufhebens drei Tage in Wangen, drei in Wittlekofen und drei in Wellendingen bleiben, ehe sie weiterziehen mussten“, erzählt Josef Behringer von der einstigen Regelung. Hermann Giesecke weiß überdies von einer kuriosen Begebenheit: „Einmal musste die Wellendinger Hebamme zur Tanne, um bei einer Geburt zu helfen. Glücklicherweise kam das Kind eindeutig auf Wangener Gemarkung zur Welt. Wellendingen war damit fein raus.“ Tatsächlich standen die jeweiligen Gemeinden in der Verantwortung, wenn bei den Durchreisenden ein Kind geboren wurde oder jemand verstarb. Also war es nicht unerheblich, auf welcher Gemarkung das passierte.

Bonndorf Neue Räume für Studenten hat Holzhaus in Bonndorf gebaut Das könnte Sie auch interessieren

Die „Zigeunertanne“ wurde altersbedingt längst gefällt. Der Standort ist seit langem keine Anlaufstelle mehr für Fahrendes Volk. Zumal sich die Sache mit den Gemarkungsgrenzen im Zuge der Gemeindereform ja auch änderte. Vor rund 20 Jahren pflanzte der Chäppeli-Verein allerdings eine neue Tanne. Mit der jetzt errichteten Sitzbank wird die Erinnerung an die Besonderheit dieses Standortes für nachfolgende Generationen wach gehalten. Auch dieses Mal wirkten viele Helfer mit. Einer spendierte das Holz, einer die Schilder, wieder andere schreinerten das Sitzmöbel oder betonierten die Sockel.