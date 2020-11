von Erhardt Morath

Vielleicht gibt es in Dillendorf 2021 doch noch eine wie auch immer geartete Fastnacht – im Dorf und darüber hinaus vom Verein der Schneckenzunft organisiert. Darüber wurde in der Hauptversammlung des Schneckenvereins diskutiert, letztlich wurden dabei Aktivitäten für die Saison 2020/2021 aber weder bejaht noch gänzlich verneint. Die Hoffnung besteht zumindest in den Reihen der Dillendorfer Narren, so das Resümee der zehnten Hauptversammlung.

Wie die Vorsitzende Anja Haberstroh in ihrem ausführlichen Bericht darlegte, sei man in Kontakt mit benachbarten Narrenvereinen und werde abwarten. Umzüge seien wegen der Bestimmungen in der Corona-Verordnung nicht realisierbar. Das Bändelaufhängen und vielleicht auch das Narrenbaumstellen im Vorfeld der Fastnacht könne man sich am ehesten vorstellen.

Dass die Schnecken auch ohne Fastnacht vielfältige Betätigungsfelder im Dorf übernehmen, darüber legte Schriftführer Michael Morath Zeugnis ab. Neben den Aktivitäten zur Fastnachtszeit beteiligte sich die derzeit 47 Mitglieder starke Gemeinschaft am Dorffest und am Adventsmarkt, richtete den St. Martinsumzug aus und kümmert sich um die Pflege des Rastplatzes am Böhler.

Als Schmuckstück bezeichnete Stadtrat Manfred Amann das saubere Areal mit dem Brunnen, der WC-Anlage, der Feuerstelle, der Grenzsteinsammlung und der Schutzhütte. Mühelos schaffte er es, die Wahl des Vorstandes über die Bühne zu bringen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Anja Haberstroh und Patrick Schweizer als Vorsitzende, Michael Morath (Schriftführer) Veronika Rendler (Kassierer und Materialwart) und Melanie Dietsche (Beisitzer). Anstelle von Lothar Gantert, der auf eine erneute Kandidatur verzichtete, wird Rico Maier dem Schneckenvorstand künftig als Beisitzer angehören – die Entscheidungen fielen einstimmig.

Zuvor war Veronika Rendler für tadellose Kassenführung und Bestandspflege entlastet worden, ihr Zahlenwerk schloss mit einem überaus guten Ergebnis. Das zehnjährige Vereinsbestehen wurde mit einem Mahl gefeiert. Lob und Dank ging an die Aktiven im Vorstand und bei Arbeitseinsätzen. Die Bändelaufhänger freuten sich über einen zu Lebzeiten von Otto Heuß individuell gestalteten Glaskrug.