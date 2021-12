von Juliane Kühnemund

Sie hatten eine Vision und aus der Vision ist jetzt Wirklichkeit geworden: Martin Kempkes und Heinz Kolbeck haben aus der alten Ferienhaussiedlung Talmatt in Wellendingen ein Wohnquartier für altersgerechtes Wohnen geschaffen. Vor rund einem Jahr haben die Beiden das Projekt „Zämelebe im Dorf“ in Angriff genommen, in dessen Rahmen zwei bestehende Gebäude komplett saniert und drei neue Holzhäuschen gebaut wurden, mit dem Ziel, älteren Menschen ein barrierefreies Leben im eigenen Haus und dennoch in der Gemeinschaft bieten zu können.

Das Projekt Das Wohnprojekt „Zämelebe im Dorf“ in der Talmatt besteht aus fünf Häusern mit sechs Wohneinheiten. Die Wohnungen haben eine Fläche von rund 55 beziehungsweise 80 Quadratmetern pro Einheit. Die Einheiten haben eine eigene Terrasse oder einen Balkon. Darüber hinaus soll eine gemeinschaftlich nutzbare Fläche angelegt werden.

Als das alte Feriendorf-Areal mit rund 2400 Quadratmetern Fläche zwischen Schimmelgaß und Staglegaß in Wellendingen zwangsversteigert wurde, haben Martin Kempkes und Heinz Kolbeck, beide wohnhaft in Birkendorf, das Gelände samt der darauf stehenden maroden Gebäude erworben. Sie sahen hier die Gelegenheit, ihre Idee, Wohnraum für ältere Menschen zu schaffen, umsetzen zu können. Die dafür notwendigen baurechtlichen Schritte wurden mit der Unterstützung des Bonndorfer Gemeinderats eingeleitet und umgesetzt.

Zwei bestehende Häuser der alten Feriensiedlung wurden komplett saniert. Für jede Wohneinheit gibt es auch einen Carport. | Bild: Juliane Kühnemund

Und dann nahm die Sache Fahrt auf: Klar sei gewesen, dass die bestehenden Holzhäuschen nicht mehr zu sanieren sind, „die haben wir abgerissen“, erläuterte Martin Kempkes im Gespräch mit dieser Zeitung. An ihrer Stelle wurden drei neue Holzhäuser von der Firma Lehner (früher in Wellendingen ansässig) aufgebaut. Diese KfW-55-zertifizierten Fertigholzhäuser wurden dann innerhalb von drei bis fünf Tagen mithilfe eines mächtigen Krans aufgestellt, erläutert Kempkes weiter.

Barrierefrei sind auch die Bäder in den Häusern. | Bild: Juliane Kühnemund

Die beiden massiven Häuser der Ferienanlage wurden komplett saniert und erfüllen nun die KfW Normen 75, so Kempkes weiter, der noch anfügte, dass die Häuser mit Luft-Wärme-Pumpe und Fußbodenheizung ausgestattet sind. Beim Bau wurden ausschließlich ökologische Materialien verwendet. Insgesamt stehen nun fünf Häuser mit sechs Wohneinheiten zur Verfügung mit einer Wohnfläche von rund 55 beziehungsweise 80 Quadratmetern pro Einheit. „Die kleinen Häuser können gemietet werden“, erklären die beiden Projektleiter.

Gesucht werden nun ältere agile Rentner aus der Umgebung, die sich im Bereich Wohnfläche reduzieren wollen und die miteinander harmonieren. Oft würden ältere Menschen sehr einsam leben, oder die Anforderungen, ihr bislang großes Haus mit Garten zu unterhalten, nicht mehr meistern. Das Wohnquartier „Zämelebe im Dorf“ in der Talmatt in Wellendingen biete jetzt die Möglichkeit, die Eigenständigkeit mit weniger Aufwand zu bewahren und dabei noch die Gesellschaft von Gleichgesinnten in der Nachbarschaft zu genießen. Neben eigener Terrasse oder Balkon soll auf dem Areal auch eine gemeinschaftlich nutzbare Fläche angelegt werden als Treffpunkt – alles barrierefrei und rollstuhlgerecht.

Beim Blick zurück auf die Bauphase sprachen Martin Kempkes und Heinz Kolbeck von einer spannenden und intensiven Zeit, die dank der guten Unterstützung aus der ganzen Nachbarschaft auch eine sehr schöne Zeit gewesen sei. „Zämelebe“ werde in Wellendingen offenbar ernst genommen, meinten die Beiden, die das Wohnprojekt für Senioren auch als ihr „Herzensprojekt“ bezeichneten.