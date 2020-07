von Stefan Limberger-Andris

Allgemeines Freizeitvergnügen im Schwimmbad Bonndorf bleibt vorerst eine Unbekannte. Der Gemeinderat wird sich mit dem Thema Schwimmbadöffnung in einer außerordentlichen Sitzung am kommenden Montag beschäftigen. Ein Entwurf eines Hygiene- und Betriebskonzepts liegt vor, die Gemeinderäte Marika Keßler und Werner Intlekofer hatten sich in einer Ratssitzung Mitte Juni bereit erklärt, diesen zu erstellen. Die Haftungsfrage und zusätzliche Kosten kristallisieren sich in diesen Tagen als Knackpunkt einer denkbaren Öffnung heraus.

Strikte Corona-Verordnungen

Die Landesregierung hatte Anfang Juni die Möglichkeit der Öffnung der Freizeitbäder verkündet. Allerdings sind die Vorgaben in der Corona-Verordnung Sportstätten (4. Juni) sehr strikt.

Bereits wenige Tage nach der Gremiumssitzung am 15. Juni habe sie dem Gesundheitsamt im Landratsamt Waldshut einen für das Bonndorfer Schwimmbad ausgearbeiteten Entwurf eines Hygiene- und Betriebskonzept vorgelegt, bestätigte Marika Keßler im Gespräch.

Zur abschließenden Beurteilung der sehr komplexen Sachlage – weniger zur Hygiene als vielmehr zur Haftungsfrage – sei das Landratsamt in dieser Frage noch in Abstimmung mit der Ortspolizeibehörde, sprich dem Bürgermeisteramt Bonndorf, bestätigte Susanna Heim, Leiterin im Amt für Kultur und Öffentlichkeitswesen des Landkreises, auf Anfrage.

Vorweg keine Stllungnahme

Ausführungen des Landratsamts zum Hygiene- und Betriebskonzept werden in die Beratungen in der außerordentlichen Ratssitzung in Bonndorf einfließen, so Susanna Heim weiter. Die Stadtverwaltung hält sich zum Thema Öffnung/Nichtöffnung auf Anfrage noch bedeckt.

Das Thema werde im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung behandelt, daher könne vorweg keine Stellungnahme abgegeben werden, war seitens der Verwaltungsspitze zu vernehmen.

Die Stadtverwaltung hatte Anfang Juni eine eigene Berechnung der Kosten einer Schwimmbadöffnung bis zum Saisonende erstellt. Dort wurden für eine zweimonatige Öffnung zusätzliche Ausgaben von knapp 175.500 Euro angegeben. Mit dem ohnehin anfallenden im kommunalen Haushalt eingestellten Defizit von 151.500 Euro wurde ein Gesamtdefizit 2020 von knapp 327.000 Euro errechnet.

Gesamtdefizit von 257.674 Euro

In der jetzigen Vorlage zur nächsten Sitzung im Juli wird noch mit einem Gesamtdefizit von 257.674 Euro gerechnet, sollte das Bad geöffnet werden. Darin eingerechnet sind 106.174 Euro, die durch eine Umsetzung eines Hygiene- und Betriebskonzepts entstehen würden.

Allein für letztere Position veranschlagt die Stadtverwaltung 55.566 Euro Kosten für 3000 Arbeitsstunden des zusätzlich benötigten Arbeitspersonals. Aufgeführt sind weitere 30.000 Euro für ein elektronisches Einlasssystem sowie 10.000 Euro für ein Besucherleitsystem. Veranschlagt wurden auch 1600 Euro Kosten für fünf separate Toilettenhäuschen sowie ein 50-prozentiger Einnahmenausfall von 9000 Euro.

Auf der Freibadfläche dürften sich maximal 166 Gäste gleichzeitig in einem bestimmten Zeitrahmen aufhalten. Neue Gäste würden in einem Time-Slot-Verfahren nach einer Komplettreinigung ins Freibad gelassen. An einem durchschnittlich gut besuchten Tag werden im Bonndorfer Schwimmbad normalerweise bis zu 500 Personen gezählt, an Spitzentagen schon mal 700.

Anfang Juni hatte Bonndorfs Bürgermeister Michael Scharf in seiner Funktion als Sprecher der 32 Bürgermeister im Landkreis Waldshut im Zuge einer Pressekonferenz im Rathaus Lauchringen die einhellige Meinung der Rathausspitzen verkündet: die Schwimmbäder sollten wegen der strengen Corona-Vorgaben der Landesregierung (4. Juni) geschlossen bleiben. Jeder Bürgermeister werde eine entsprechende Empfehlung in die jeweiligen Ratsgremien einbringen.

Kreis Waldshut Bürgermeister im Kreis sind sich einig: Freibäder sollen weiterhin geschlossen bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Mittlerweile bröckelt diese kommunale Einheit: So sind beispielsweise die beiden Freibäder Tiengen und Waldshut, das Waldfreibad Höchenschwand/Häusern, das Klettgaubad in Klettgau, das Freibad Jestetten und das Freibad Hohentengen am Hochrhein geöffnet, das Schwimmbad Stühlingen lediglich für Mitglieder der Schwimmfreunde Stühlingen.

Gemeinderätin Marika Keßler möchte ihren eigenen Entwurf des Hygiene- und Betriebskonzepts für das Schwimmbad Bonndorf in der Juli-Sitzung im Gremium vortragen. Die Haftungsfrage werde wohl der entscheidende Diskussionspunkt im Rat sein, ob oder ob nicht geöffnet wird, zeigt sie sich sicher.