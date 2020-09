von sk

Am Montag beginnt für die Schüler wieder der Unterricht. Die Klassen 2 bis 4 der Grundschule Bonndorf beginnen am Montag um 8.10 Uhr. Der Unterricht endet um 12.35 Uhr. Kinder, die das Ganztagsangebot in Anspruch nehmen, werden bis 15.30 Uhr betreut. Die ausgefüllte und unterschriebene Gesundheitsbestätigung muss vor Unterrichtsbeginn vorgelegt werden.

Hochrhein Regelbetrieb mit Vorsichtsmaßnahmen: Wie wird eigentlich das neue Schuljahr ablaufen? Das könnte Sie auch interessieren

Die Einschulung der Erstklässler wird coronabedingt anders gestaltet. Die Einschulung findet am Mittwoch, 16. September, ab 8.30 Uhr in den Klassenzimmern statt, in Gündelwangen, Wellendingen und in der Martin-Gerbert-Schule. Es gibt eine Klasse 1b in Gündelwangen mit Klassenlehrer Matthias Veit, eine Klasse 1c in Wellendingen mit Klassenlehrerin Corina Zeitler und die Klasse 1d (Vorbereitungsklasse) mit den Klassenlehrerinnrn Christiane Beha und Ruth Baumgartner.

Der Start für die Klassen 6 bis 10 der Realschule ist am Montag um 7.20 Uhr. Die fünften Klassen beginnen am Dienstag, 15. September, um 8.10 Uhr. Laut Rektor Felix Lehr gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Vor Unterrichtsbeginn muss eine Gesundheitsbestätigung vorliegen.