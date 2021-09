von Juliane Kühnemund

Bonndorf – Die Ferien sind vorbei, am kommenden Montag, 13. September, heißt es für die rund 830 Schüler des Bildungszentrums Bonndorf wieder: Auf in die Schule. Dies ist nun – nach langer Corona bedingter Homeschooling-Zeit – wörtlich gemeint. Ziel der Landesregierung Baden-Württemberg ist es nämlich, im kommenden Schuljahr so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Dafür haben sich die Politiker auf einfachere Quarantäneregeln in Schulen geeinigt. Der Beschluss sieht vor, dass bei einem Corona-Fall nicht mehr grundsätzlich die gesamte Klasse in Quarantäne muss. Die jeweilige Schulklasse bleibt in dieser Zeit, etwa in den Pausen, im Klassenverband beisammen und mischt sich nicht mit anderen Klassen. Mit verstärkten Tests als Alternative zur Quarantäne soll dennoch genügend Sicherheit gewährleistet sein.