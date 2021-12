von Florian Kech

Wer hat sich nicht schon geärgert, wenn er vor seinem PC sitzt und das gerade heruntergeladene Foto nur scheibchenweise erscheint. Noch schlimmer ist es, wenn man eine Filmdatei öffnen will. Ein Klick – und dann geht es erst einmal in die Küche, um sich einen Kaffee zu holen. Eile braucht es dabei nicht, denn aus Erfahrung weiß man, dass es mindestens drei Minuten dauert, bis das Teil sich öffnet. Doch damit ist der tägliche Frust noch lange nicht vorbei, denn der Clip kann nur ruckelnd und zuckelnd bestaunt werden.

Diese Malaise lag (und liegt in vielen Regionen immer noch) an der zu langsamen Datenübertragung. Als die Bundesregierung nun vor einigen Jahren (völlig überrascht!) feststellen musste, dass Deutschland auf diesem Feld im internationalen Vergleich auf einem beschämenden Abstiegsplatz stand, legte sie dann doch den Schalter um und ein Investitionsprogramm auf. Seither soll das Land in einem Kraftakt eine digitale Autobahn bis in den letzten Winkel erhalten.

Ein Unternehmen, das in heimischer Region maßgeblich dafür verantwortlich zeichnet, ist die Firma Georg Vetter e.K. mit Hauptsitz in Hüfingen. Und so ist eines der Aufgabenfelder des Unternehmens der Breitbandausbau. Tausende Kilometer dieser Glasfaserleitungen sollen für eine schnelle und reibungslose Kommunikation sorgen. Allein in Bonndorf sind es am Ende 440 Kilometer, im 800-Seelen-Ort Ewattingen immerhin noch deren 50.

Hier, in Ewattingen, wohnt Georg Vetter mit seiner Familie, und der Inhaber und Geschäftsführer des gleichnamigen Betriebs mit 80 Mitarbeitern kann sich über volle Auftragsbücher freuen. Nicht nur im Glasfasersektor, als Spezialist für Freileitungs- und Kabelbau hat er überhaupt gut zu tun. Frei von Sorgen ist der Firmenchef allerdings nicht, denn immer, wenn er auf den Arbeitsmarkt blickt, legt sich seine Stirn in Falten.

Der Markt scheint leer gefegt. Zumindest gilt das für weite Bereiche des Handwerks. Schon seit Jahren verliert das einst als „golden“ geadelte Wirken an Attraktivität. Wer nicht studiert, den zieht es eher in die Industrieberufe, als sich einer oftmals körperlich anstrengenderen Aufgabe im Handwerk zu widmen. Hier steigt die Zahl der offenen Stellen von Jahr zu Jahr, selbst hoch qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze werden verschmäht. Auf ihrer fast schon verzweifelten Suche nach Personal senken die Betriebe immer öfter die Einstellungskriterien.

Vieles, was eine Hürde darstellen könnte, wird abgebaut. „Es reicht schon, wenn jemand vorbei kommt, er muss vorab nicht einmal eine Bewerbung einreichen“, sagt Georg Vetter. Eine Einschränkung macht er dann doch: „Außer bei Jobs im Büro, da gehört eine Bewerbung als Visitenkarte dazu.“ Zeugnisse spielen für ihn ebenfalls eine untergeordnete Rolle. „Man schaut schon kurz auf das Schulzeugnis, aber es gibt eben auch die Spätzünder, die sich danach bewähren. Viel wichtiger ist mir, zu sehen, dass jemand will.“ Arbeitszeugnisse hätten oft noch weniger Aussagekraft, da sie stets wohlwollend formuliert werden müssten.

So sieht es aus, wenn Elektrokabel oder Glasfaserleitungen im Boden verlegt werden. Ohne großes Maschinenaufgebot geht nichts. Nur fehlen dabei nicht nur beim Unternehmen Vetter aus Hüfingen oftmals die geeigneten Arbeitskräfte dazu. Bilder: Privat | Bild: privat

Der 54-Jährige hat schon alles versucht: Anzeigen in Zeitungen, online bei der Bundesagentur für Arbeit oder Jobplattformen – nichts zündet. Sogar einen Werbespot fürs Radio ließ er aufnehmen. Ohne Erfolg! „Wir mussten und müssen richtig viel Geld in die Hand nehmen“, berichtet Vetter.

Doch frühere Gewissheiten sind längst Makulatur. Vetter, der sein Unternehmen in dritter Generation führt, kennt sein Metier von der Pike auf. Er hat eine Lehre zum Elektroinstallateur absolviert, danach den Meisterbrief erworben und schließlich ein Studium zum Diplom-Ingenieur Elektronik abgeschlossen. Daher weiß er um die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. „Früher gehörte es dazu und war aus finanziellen Gründen durchaus gern gesehen, ab und an am Samstag zumindest einige Stunden zu arbeiten, heute braucht man damit keinem Arbeiter mehr zu kommen“, berichtet er. Auch die Ausstattung einer Firma, die Chancen, die sie bietet, spielten eine immer geringere Rolle.

Gearbeitet wird mit modernen Spezialmaschinen. | Bild: privat

„Wir haben den neusten Fuhrpark mit modernen Spezialmaschinen wie Bohrmaschine, Kabelpflug oder Grabenfräse, doch das scheint nur noch bedingte Anziehungskraft zu besitzen.“ Heute besitze der Freizeitaspekt eine wesentlich größere Bedeutung als früher. Ein pünktlicher Feierabend gelte oft als Maß der Dinge, dagegen komme selbst ein Geschäftsauto nicht an. „Und so lange ein Ungelernter in der Fabrik 30 Euro verdient, bleibt es ganz schwer für uns.“ Und so wird die Liste der freien Stellen beim Elektro- und Tiefbauexperten immer länger. Freileitungsmonteure, Baugeräteführer oder Maschinisten, Bauabrechner und Kalkulatoren, Bauleiter, Facharbeiter, Vorarbeiter, Lkw-Fahrer, Tiefbauer, Landmaschinenmechatroniker fehlen.

Mitarbeiter aus zehn Nationen

Wenn am frühen Morgen die einzelnen Kolonnen das Firmenareal in Richtung Baustellen verlassen, dann tummeln sich dort Menschen aus zehn Nationen. Seit mehreren Jahren auch Kollegen aus Rumänien, die als Zeitarbeiter die Riege verstärken. Hier richtet Vetter einen klaren Appell an die Politik: „Es müssen bürokratische Hürden abgebaut werden, denn wir sind auf Personal aus dem Ausland angewiesen.“ Ebenso heterogen erweist sich die Altersstruktur, neben ganz jungen Arbeitern sind auch ältere zu sehen. „Einige Mitarbeiter sind zwischen 30 und 40 Jahren bei uns, mein Onkel sogar seit 48 Jahren“, berichtet Georg Vetter.

Wie eng die familiäre Bande ist, belegt auch die Tatsache, dass seine Schwester Daniela Vetter das Büro leitet und auch Ehefrau Maria im Unternehmen mitwirkt. Und nun steht auch schon die vierte Generation in den Startlöchern. Der älteste Sohn studiert auf dualem Weg Tief- und Straßenbau, ein weiterer wird in der eigenen Firma zum Elektrotechniker für Energie und Gebäudetechnik ausgebildet. Die beiden anderen Söhne besuchen noch das Wirtschaftsgymnasium. Geht es nach den Vorstellungen der Eltern, so sollen auch sie später einmal ins Unternehmen eingebunden werden. Zumal Vetter auch noch ein Ingenieurbüro führt. „Mehr Personalakquise im eigenen Haus geht nicht“, lacht Georg Vetter.