von Gudrun Deinzer

Manche genießen den Anschluss an das Höchstgeschwindigkeitsnetz, das seit fast einem Jahr in die ersten Haushalte auf der Bonndorfer Gemarkung via Glasfaser „in die Computer“ rast. Bis 2022 soll das in jedem Bonndorfer Haushalt möglich sein. Parallel streamen, telefonieren, Bilder hochladen und Fernsehen schauen, ohne dass irgendwo irgendetwas stockt, ist dort, wo das Signal ankommt, inzwischen Alltag geworden.

Bonndorf Die Bonndorferin Miriam Götz arbeitet als Regieassistentin in Berlin und berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie Das könnte Sie auch interessieren

„Wir freuen uns über jeden, der den Glasfaseranschluss bereits nutzen kann. Gerade in den letzten Wochen, wo so vieles am Heimarbeitsplatz erledigt wurde, war das extrem hilfreich“, so der Leiter des Amtes für Breitband, Matthias Ketterer bei der Verlosung des Gewinnspiels. Es war zum Start der Vergabe von Nutzerverträgen für das öffentliche Glasfasernetz ausgelobt worden von Petra Kaiser und Rudi Temesberger. In der Stadt sind sie „die Gesichter“, die beim Endverbraucher für das Glasfasernetz stehen. Die Vorbildung der Anschlussnehmer sei sehr unterschiedlich, erzählen unisono alle beide.

Grafenhausen Als die Pest Grafenhausen heimsuchte Das könnte Sie auch interessieren

„Wir müssen immer wieder auch im Keller schauen, ob alles richtig installiert ist“, meint Rudi Temesberger. Oft würde das Graben des Hausanschlusses verwechselt mit dem Datenempfang. „Wenn ich einen Wasseranschluss an einem Grundstück habe, muss ich mir in meinem Haus immer noch eine Leitung zum Badezimmer verlegen und einen Wasserhahn kaufen, damit das Wasser aus der Wand kommt“, beschreibt Petra Kaiser. Jedenfalls ist es nicht nur für Nutzer ein großes Plus, schnell im „www“ unterwegs zu sein. Nachdem die Stadt und der Landkreis die Leitungen für dieses öffentliche Glasfasernetz gebaut haben, sind sie auch interessiert an einer guten Auslastung, was Stück für Stück zur Refinanzierung führen soll.

45 Anschlussteilnehmer

Mit den 45 Anschlussnehmern, die für diese Verlosung relevant waren, zeigte sich Bürgermeister Michael Scharf jedenfalls zufrieden, es sind nämlich 33 Prozent der möglichen Anschlüsse in dem Gebiet, hinzu kommen noch diejenigen, die direkt beim Betreiber des öffentlichen Netzes abgeschlossen wurden. Ziel sind freilich 60 Prozent Anschlussnehmer. Abschlüsse sind aber ja nach wie vor auch in diesen ersten Gebieten möglich.

Gewinnspiel für neue Anschlussteilnehmer

Von der Arbeit auf der Straße kam eigens Thomas Palloch von der Firma Karl-Heinz Morath, die die meisten Hausanschlüsse auf Bonndorfer Gemarkung verlegt, um als Glücksfee zu fungieren. Er zog aus der live geöffneten Losbox Holger Gfrörer aus Gündelwangen für den ersten Preis – er bekommt die Nutzergebühren für ein Jahr umsonst, Sabine Glück in der Sommerau für den zweiten – sie gewann damit eine Fritzbox, und Andrea Bernhart ist glückliche Gewinnerin des dritten Preises – ein Fritz!Fon. Das Gewinnspiel läuft für neue Anschlussnehmer weiter bis einschließlich Juli 2020.