von Juliane Kühnemund

Treue zum Standort, Mut und Weitblick, das zeichne die Familie Schmidt aus, die mit dem Neubau des Einkaufsmarktes in Bonndorf Zeichen gesetzt habe. Das sagte der evangelische Pfarrer Mathias Geib, der dem neuen Markt bei der offiziellen Einweihung am Mittwochabend gemeinsam mit seinem katholischen Amtskollegen Fabian Schneider den Segen erteilte. Rainer Huber, der Geschäftsführer der Edeka Südwest, sprach von einer Erfolgsgeschichte der Unternehmerfamilie, die nach dem Motto „total regional“ auch ein verlässlicher Partner für die Landwirtschaft darstelle. Bürgermeister Michael Scharf konstatierte: „Die Stadt ist stolz auf den neuen modernen Markt mit regionalen Produkten“, der Familie Schmidt bestätigte er absolute Verlässlichkeit: „Was sie sagen, wird auch gehalten.“

Geschäftsführer Michael Schmidt meinte mit Blick auf die bis ins Jahr 2012 zurückreichende Planungsphase, dass der neue Markt in Bonndorf kein einfaches Projekt gewesen sei. Er erinnerte an den Abbruch des Bonndorfer Hofes, den Bau einer neuen Zufahrt, den Abbruch des alten Marktes mit einem für alle anstrengenden Zeltverkauf und an den Neubau, der dann im März 2020 eröffnet werden konnte. Allen Kunden, Mitarbeitern und Anliegern, die während der Bauphase einiges mitmachen mussten, sprach Michael Schmidt seinen Dank aus. Dass die offizielle Eröffnung des Marktes verspätet und mit einem nur beschränkten Gästekreis gefeiert werden könnte, sei der Corona-Pandemie geschuldet, sagte Schmidt.

Noch länger habe man aber nicht mehr warten wollen, nachdem das Großprojekt nun inklusive der Außenanlage fertiggestellt sei. Einige Zahlen zum Großprojekt – „hier ist ein kleiner Geniestreich gelungen“ – nannte Architekt Volker Göhr vom Büro Müller und Huber. In 18 Monaten Bauzeit sei ein Markt mit 5300 Quadratmetern Nutzfläche, 2400 Quadratmetern Verkaufsfläche und rund 30.000 Artikeln entstanden. Eine Gastronomie mit 120 Sitzplätzen, Kinderspielplatz und Kundenparkplatz mit Elektro-Schnellladestation runden das Angebot ab. Bei guten Gesprächen und bester Verpflegung wurde die Eröffnung noch kräftig gefeiert.