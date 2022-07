Bonndorf – Am kommenden Wochenende startet das Bonndorfer Schlossfest nach zweijähriger Pause in seiner 37. Auflage wieder durch. Musik und Gaumenfreuden und viele Gespräche an den Festtischen erwarten die Gäste aus nah und fern zwischen Pauliner Straße und Schwimmbadstraße. 2500 Handzetteln und 50 Plakate weisen auf das „Fest aller Fest“ hin. 17 Vereine der Gesamtstadt, inklusive Vertreter der Partnerstadt La Vôge-les-Bains sorgen für abwechslungsreiche Speise- und Getränkeangebote.

Doch es gibt nicht nur kulinarische Genüsse: Viel Musik und ein buntes Programm für Kinder wird am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Juli geboten. Und gegen Festende werden am Sonntag um 19 Uhr auf dem Schlossplatz die Gewinner der Tombola ermittelt. Als Hauptpreis gibt es 750 Euro einzusacken, gefolgt von 350 Euro für den zweiten und 200 Euro für den dritten Platz. Außerdem sollen weitere Geldpreise und ein von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus ausgelobter Sonderpreis den Kauf eines Loses belohnen, vorausgesetzt: die Nummer stimmt.

Es wird auch wieder eine Security geben, die dafür sorgt, dass es ein ruhiges und schönes Schlossfest wird. 15 Personen werden Streife laufen und für die Sicherheit der Besucher sorgen. Am Samstag besteht die Möglichkeit, das Bustaxi (Abfahrt am Rathaus/Alte Post) zu benutzen. Angeboten werden Touren nach Münchingen und Ewattingen (Abfahrt 2 Uhr), Boll, Gündelwangen und Holzschlag (Abfahrt 2.30 Uhr) sowie Wellendingen, Wittlekofen, Bettmaringen, Ober-/Unterwangen, Dillendorf und Brunnadern (Abfahrt 3 und 4 Uhr).

Das Fest beginnt am Samstag, 30. Juli um 15 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Marlon Jost auf dem Stadthallen-Platz. Musikvereine und Straßenmusikanten sorgen an den beiden Tagen für angenehme Töne zum Hören und Mitsingen. TuS-Turner zeigen am Samstag jeweils von 18 Uhr (Schlossplatz/Stadthallenparkplatz) ihr Können. Im Narrenschopf wird das Schlossfest-Kabarett mehrere Auftritte bewältigen. Sie sind vorgesehen am Samstag um 21 Uhr und 22.30 Uhr sowie am Sonntag um 19.30 Uhr und 21 Uhr.

Rund ums Schloss ist an beiden Tagen auch für Kinder etwas geboten. So etwa im Spielpark am Schloss. Vor dem Schloss indes wird das eine und andere Mitbringsel auf dem dortigen Flohmarkt zu ergattern sein. Das Essensangebot von herzhaft, fein, klassisch, international und traditionell läßßt keine Wünche offen. Cocktails und Longdrinks verführen in drei Bars. In gewohnter Weise findet am Sonntag um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Schlossgarten statt.

Live-Musik

Samstag, 30. Juli

Schlossplatz: ab 16 Uhr Bonndorfer Musikanten; ab 18 Uhr TuS-Turner, Jugendkapelle Bläserjugend; 20 Uhr Crazy Room;

Stadthallenplatz: 15 Uhr Fassanstich, ab 16 Uhr Trachtenkapelle Göschweiler;

Schlosshof-Pfadfinderbühne: 20.30 Uhr Crowson & Cramer;

Straßenmusik: ab 15 Uhr PitPete, die One Man Band

Sonntag, 31. Juli

Schlossplatz: ab 11.15 Uhr Die Originalä, böhmisch-mährische Blasmusik; ab 18 Uhr Rosewood Partyband;

Stadthallenplatz: ab 11.15 Uhr, Flaraclara Blech & Wo; ab 18 Uhr Zitronenschüttler;

Schlosshof-Pfadfinderbühne: ab 15 Uhr Leo, ab 16 Uhr Willmann, ab 18 Uhr Hock’n’Roll;

Straßenmusik: ab 15 Uhr Bloosmaschii, Miss Moneypenny, Most, PitPete One Man Band, Mamfred Zickzack