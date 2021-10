von Martha Weishaar

Jüngster Schwerpunkt solcher Vorkommnisse ist der Kräutergarten unterhalb des Schlosses. Der liegt idyllisch eingebettet in sonniger Lage, ist kaum einsehbar und bietet damit vortreffliche Voraussetzungen als Treffpunkt. Gegen Zusammenkünfte auf Parkbänken wäre nichts einzuwenden, sofern nicht Flaschen an Mauern geworfen und Blumen- oder Kräuterbeete von Scherben und Schnapsfläschchen übersät wären.

Auch im Wald wird vermehrt Unrat „entsorgt“, wie Mitarbeiter des Kreisforstamtes feststellen müssen. | Bild: Kreisforstamt

Unzählige Zigarettenkippen, Getränke-, Döner- und Pizzaschachteln, Dosen, Plastikflaschen und eine Feuerstelle zeugen aber von der Uneinsichtigkeit der Besucher, sorgfältig eingerichtete Orte für Ruhesuchende zu bewahren. Beschädigte Hinweisschilder sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache.

Polizei will verstärkt Präsenz zeigen

Nachdem vor einiger Zeit Hinweise beim Polizeiposten Bonndorf eingegangen waren, traf eine Polizeistreife an einem frühen Nachmittag tatsächlich eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher in der Gartenanlage an. „Ohne belastbare Aussage kann letztendlich aber nicht bewiesen werden, wer die Schäden verursacht hat“, erklärt Postenchef Jochen Schäuble auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die jungen Leute hätten bestritten, für die Scherben und den Unrat verantwortlich zu sein. Vielmehr hätte die Gruppe sich kooperativ gezeigt und aufgeräumt. Die Polizei werde künftig verstärkt Präsenz an bekannten Treffpunkten von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zeigen. Wobei es dem Zufall überlassen sei, ob man dann tatsächlich jemanden antreffe. Die Polizei hofft auch auf die Mithilfe der Bürger. Diese sollten die Polizei benachrichtigen, falls sie Auffälligkeiten bemerken, rät der Postenleiter.

