Die Wutachschlucht ist ein hochwertiges, sensibles Naturschutzgebiet mit einem hohen Besucheraufkommen. Keine Frage, dass da Konfliktpotential besteht. Dies betont Wutachranger Martin Schwenninger seit Jahren. Wie können Naturschutz und das Bedürfnis nach Naturerlebnis der Menschen optimiert werden? Dies war auch eine zentrale Frage im Zuge der Ausweisung neuer Rundwege um die Wutachregion.

Sowohl ehrenamtliche Naturschutzstreifen wie auch Martin Schwenninger stellten in den vergangenen Jahren fest, dass Besucher zunehmend die Vorschrift, Wanderwege in dem Naturschutzgebiet nicht zu verlassen, ignorieren. Picknick abseits der ausgewiesenen Raststellen möglichst individuell und einsam in der Aue, am Ufer oder gar auf einer Kiesbank mitten in der Wutach seien keine Seltenheit mehr geworden, berichtet Martin Schwenninger im Gespräch.

Das Team, das ein Leitsystem zur Besucherlenkung in der Wutachschlucht aufbaut (von links): Susanne Ribeiro Häberle, Joshua Petelka, Ashot Azizyan, Jochen Dorenberg und Gregor Bauer. | Bild: Schwenninger, Martin

Obwohl auf die Regeln zum Verhalten im Schutzgebiet an allen Wanderwegen und auf Portaltafeln hingewiesen wird, scheinen diese Informationen nicht wirklich bei den Besuchern anzukommen. In Gesprächen mit Wanderern in der Schlucht falle ihm, Martin Schwenninger, auf, dass vielen nicht klar ist, dass Menschen am Fluss insbesondere für Wasservögel wie den Eisvogel oder die Wasseramsel eine starke Störung bedeuten und letztlich dazu führen, dass Nester oder eine Brut aufgegeben werden, erzählt der Wutachranger.

Regeln für die Schlucht Je nach Witterung und Jahreszeit sind die Wanderwege in der Wutachschlucht streckenweise rutschig, vor allem an den Steilhängen. Im Winter wird vom Begehen abgeraten. Die Schlucht ist für Radfahrer, Mountainbiker und Reiter generell verboten und für Kinderwagen sowie Rollstuhlfahrer nicht möglich. Alle anderen benötigen unbedingt ein Mindestmaß an Kondition, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit.

Die Regeln für das Verhalten in Naturschutzgebieten der Wutachschlucht werden eher als unverbindliche Hinweise, nicht aber als ein ordnungswidriges Verhalten gesehen. „Die rote Ampel im Straßenverkehr wird akzeptiert, beim Betreten der Natur aber nur bedingt“, sagt Martin Schwenninger.

Um den auch gesellschaftlich gewünschten und rechtlich beschlossenen Schutz des Gebiets besser umzusetzen, haben dieser Tage der Pflegetrupp des Naturschutzreferats des Regierungspräsidiums Freiburg gemeinsam mit Joshua Petelka und Martin Schwenninger an besonders auffälligen und sensiblen Stellen nochmals Hinweistafeln aufgestellt und auch Abschrankungen mit Seilen angebracht.

Ausreden werden nicht mehr akzeptiert

Mit den Hinweistafeln und den Abschrankungen in der Wutachschlucht ist klargestellt, dass beim Verlassen der Wege die Ausrede „Das habe ich nicht gewusst“ keine Akzeptanz mehr findet. Jeder müsse sich im Klaren darüber sein, dass eine damit begangene Ordnungswidrigkeit in dem Naturschutzgebiet auch als solche geahndet wird. Grundsätzlich sei es positiv zu bewerten, dass immer mehr Menschen die Natur vor ihrer eigenen Haustüre entdecken, stuft Martin Schwenninger ein.

Das Erleben der heimischen Natur sei eine der Grundlagen für deren Wertschätzung und Schutz. „Es ist nicht Ziel der Naturschutzverwaltung, über die Schutzgebiete eine Käseglocke zu errichten“, so Joshua Petelka. „Aber die Naturschutzverwaltung käme auch ihrer zugewiesenen Aufgabe nicht nach, wenn sie zusehen würde, wie Zug um Zug seltene Arten in ihren verbliebenen Rückzugsgebieten verschwinden, weil sich Menschen draußen in der Natur nicht angepasst verhalten.“