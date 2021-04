von Martha Weishaar

Britta und Peter Adler könnten dieses Jahr gewissermaßen im Dauer-Feier-Modus verbringen. Gleich zwei runde Geburtstage, ihre goldene Hochzeit sowie 100-jähriges Firmenjubiläum fallen auf das Jahr 2021. Pandemiebedingt sind große Feierlichkeiten auf absehbare Zeit jedoch nicht möglich – noch nicht einmal im engsten Familienkreis mit vier Töchtern, den Schwiegersöhnen sowie sieben Enkeln.

Bereits am 13. April vollendete Britta Adler, geborene Winterhalder, ihr 70. Lebensjahr. In Bad Dürrheim geboren, kam sie mit ihren Eltern als Zweijährige nach Bonndorf, wo der Vater ein Möbelhaus aufbaute und sie mit ihren drei Geschwistern aufwuchs. Nach Abschluss der Handelsschule bildete sie sich in Bad Dürrheim zur Hotelfachfrau aus.

Vor allem zwei Talente prägten ihr Leben: Britta Adler war außergewöhnlich sportlich, entwickelte sich, gefördert von ihrem einstigen Leichtathletiktrainer Jürgen Eggert, zu einer herausragenden Läuferin und Speerwerferin, die es bis in die Badische Bestenliste schaffte. Kaum ein Tag verging, an dem sie nicht auf dem Sportplatz war. Mit ihrem Schauspieltalent bereicherte sie auch die Theaterbühne des TuS. Die gemeinsame Begeisterung für den Sport führte Britta und Peter Adler denn auch als Paar zusammen.

Außerdem war und ist Britta Adler ausgesprochen musikalisch, hatte bei der legendären Else Bardenheuer Klavierunterricht und sang schon als Zehnjährige im damaligen Kinder-Kirchenchor. Dessen Dirigent Josef Merz stellte hohe Ansprüche, was Britta Adler zusätzlich motivierte, sich schon in früher Jugend in privatem Gesangsunterricht weiterzubilden. Dabei konnte sie auch ihre Vorliebe für Gedichte und Liederzyklen ausleben. Später folgte eine kirchenmusikalische Ausbildung. Zehn Jahre lang leitete sie den Stühlinger Kirchenchor und auch in Bonndorf führte sie zeitweilig den Taktstock. Als Sänger wirken sie und ihr Ehemann Peter nach wie vor im Kirchenchor mit. In der Bergsteigergruppe ließen sich sportliche und musische Talente vereinen. Nicht nur, dass das Paar bei vielen Gelegenheiten Gipfel erstürmte, auch den Bergsteigerchor leitet Britta Adler seit mehr als 40 Jahren.

Acht Mark reichen für den Urlaub

Britta und Peter Adler haben indes nicht nur viele Hobbys gemeinsam. Beide lernten, in ihren Familien früh mitzuhelfen und Verantwortung zu übernehmen, was prägend für den späteren gemeinsamen Lebensweg wurde. Andererseits erlebten sie auch eine Freiheit, die heute unvorstellbar ist. Bereits als Zehnjähriger durfte Peter Adler gemeinsam mit seinem zwei Jahre älteren Bruder sowie Freunden mit dem Fahrrad eine Woche an den Bodensee zum Zelten. „Ich hatte acht Mark in der Urlaubskasse. Das reichte sogar noch für ein Reisemitbringsel, Bohnenkaffee aus Österreich“, sagt Peter Adler und schmunzelt. Er vollendete am 27. April sein 80. Lebensjahr.

Metzgerlehre und spätere Meisterprüfung, Handelsschule sowie kaufmännische Ausbildung legten den Grundstein dafür, dass Peter Adler 1963 in die Metzgerei seines Vaters eintrat und diese gemeinsam mit seinem Bruder ab 1973 führte. Das traditionelle Metzgerhandwerk ist für Peter Adler Passion und bedingt für ihn einen hohen Qualitätsanspruch. „Fleisch ist ein wertvoller Rohstoff, der besondere Sorgfalt braucht“, lautet seine Prämisse. Seit neun Jahren führt er mit Tochter Marie-Luise die Fleischwarenfabrik. Seither versucht er, Stück für Stück ein bisschen kürzer zu treten, was mal mehr, mal weniger gelingt.

Obschon er mit der Firmenleitung und seinem Engagement in der Schutzgemeinschaft Schwarzwälder Schinken beruflich stark eingespannt war, nahm sich Peter Adler Zeit fürs Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr, im Gemeinderat sowie im Verwaltungsrat der Sparkasse. Gelegentlich unternahm er mit seinen Töchtern auch Abenteuerausflüge, wanderte nach Kompass querfeldein und übernachtete in Feldhütten. Diese Abenteuerlust ist geblieben. Gerne würde er noch das eine oder andere Land erkunden. Bhutan in Südostasien steht dabei an erster Stelle. Britta Adler hingegen würde es vorziehen, einfach einmal mit dem Fahrrad loszufahren. Die beiden werden, wie so oft in den vergangenen fünf Jahrzehnten, einen Kompromiss finden.

Inzwischen genießen sie immer häufiger ruhige Zeiten, die sie mit Karten- oder anderen Gesellschaftsspielen, Wandern und der Familie verbringen. Und wenn die Corona-Pandemie erst einmal abgeklungen ist, können sie vielleicht im Oktober sogar ihre goldene Hochzeit feiern.