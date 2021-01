Bonndorf vor 1 Stunde

Rund zwei Promille: 28-jähriger Autofahrer prallt gegen Grundstücksbegrenzung

Mit rund zwei Promille Alkohol im Blut hat am Samstagabend ein 28-Jähriger in Bonndorf einen Unfall verursacht. Der Mann kam von der Straße ab, touchierte einen geparkten VW und prallte frontal in eine Grundstücksbegrenzung.