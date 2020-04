von Martha Weishaar

Das Corona bedingte Heimkehr-Abenteuer der beiden Südamerika-Reisenden aus Bonndorf und Ewattingen fand ein glückliches Ende. Am Samstag vor einer Woche landeten die Cousinen Katharina und Amelie Weishaar in Frankfurt am Main. Abschließend wollten wir von den beiden jungen Frauen wissen, wie sich die Rückholaktion durch das Auswärtige Amt gestaltete.

In der ersten Zeit, nachdem sie in Peru angekommen waren (am 16. März), hätten sie das Gefühl gehabt, hingehalten zu werden. Immer wieder seien geplante Rückflüge in die Heimat mit dem Argument fehlender Start- und Landegenehmigungen abgesagt oder verschoben worden. „Während Touristen aus Kanada, Israel, Mexiko oder Argentinien in ihre Heimat flogen, ging für uns Deutsche gefühlt gar nichts“, schildern die beiden.

In dieser ersten Zeit der Rückholaktion sei wohl manches nicht optimal gelaufen. So erfuhren die Zwei, dass sich Deutsche für einen Rückflug anmeldeten, den sie letztendlich gar nicht angetreten haben. Die ersten Flugzeuge mit Heimkehrern seien also gar nicht voll besetzt gewesen. Andererseits sei es nicht möglich gewesen, die freien Plätze in so kurzer Zeit anderen Rückkehrwilligen anzubieten. Der Kontakt zum Auswärtigen Amt fand über E-Mails statt, unmittelbar vor dem Rückflug per Telefon. „Am Tag selbst, als wir zurückflogen, war aber alles sehr gut organisiert.“

Zunächst flogen die Deutschen Rückkehrer von Arequipa (Peru) nach Santiago de Chile. Nach Gesundheitscheck und Sicherheitskontrolle in dem ansonsten leeren Flughafengebäude ging es sofort weiter zum Direktflug nach Frankfurt. Überwiegend junge Rucksacktouristen seien im fast voll besetzten Flugzeug gewesen. „Als wir gelandet waren, wurde spontan applaudiert. Das habe ich zuvor bei vielen Flügen nicht mehr erlebt. Alle waren spürbar erleichtert, wieder in Deutschland zu sein“, erzählt Katharina.

Glück hatten die zwei Reisenden überdies, dass sie gerade noch um die inzwischen verordnete Quarantäne für Rückkehrer herumkamen. Wieder daheim genießen sie nun vor allem, dass sie raus dürfen, egal ob in den Garten oder zum Joggen. Wie teuer übrigens ihr Heimflug war, wissen Amelie und Katharina noch nicht. Die Kosten eines gewöhnlichen Economy-Tickets seien ihnen genannt worden.