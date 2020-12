von Gudrun Deinzer

„Es war ein Tag im März.“ Michael Scharf erinnert sich. Der Bonndorfer Bürgermeister kam damals von einer Präsidiumssitzung des Gemeindetages zurück. Sofort beorderte er eine Krisensitzung ein für sämtliche Verantwortliche, die Tage später Veranstaltungen geplant hatten. Und er stellte das rathausinterne Corona-Krisenteam zusammen, bestehend aus ihm als Bürgermeister sowie Hauptamtsleiter Harald Heini sowie dessen Stellvertreterin und Leiterin des Ordnungsamtes Alexandra Ruf. „Es war klar, dass im Corona-Krisenteam Arbeitszeit keine Rolle spielt. Die Verordnungen sind nachts herausgekommen.“

Welle der Hilfsbereitschaft

Jetzt, kurz vor Weihnachten, nach Monaten der Krisenbewältigung, fällt die Bilanz zweischneidig aus. „Wir hatten ganz viele positive Erlebnisse. Eine Welle der Hilfsbereitschaft erreichte uns, teilweise da, wo wir sie gar nicht erwartet haben.“ Hingegen ist seine Kritik an den jüngsten Verordnungen der Landesregierung ungewohnt harsch. Sie geht in die gleiche Richtung, wie bereits durch südbadische Oberbürgermeister geäußert wurde. Michael Scharf: „Ich habe den Rathausmitarbeitern einstweilen untersagt, Bürgerauskünfte hierzu zu geben. Es ist unserem Team unmöglich, Fragen richtig zu beantworten. Die Verordnung ist so chaotisch, dass selbst wir nicht herauslesen können, was wie gemeint ist. Wie sollen das dann die Bürger können?“ Um 23 Uhr, kurz vor in Kraft treten, war die jüngste Verordnung herausgegeben worden.

Orientierungshilfe eine Katastrophe

„Es ist nicht klar, wer, wann, wo, warum unterwegs sein kann. Die Orientierungshilfe für die Kindergärten ist eine Katastrophe. Es ist zwar die Rede von einem harten Winter-Lockdown, aber es gibt hunderte Ausnahmen“, so der Bürgermeister. Schleierhaft erscheint ihm, wie eine so genannte Notbetreuung aussehen kann, wenn sie nicht nur für aushäusig arbeitende Berufstätige mit einer „Unabkömmlichkeitserklärung“ gilt, sondern auch für Menschen im Homeoffice und Studierende.

Bonndorf FFP2-Masken: Großer Andrang vor Apotheke Das könnte Sie auch interessieren

Ähnlich ergehe es mit Auskünften, die Geschäftsleute bräuchten, etwa wenn sie im normalen Leben neben Waren auch Dienstleistungen wie Paketservice oder Lotto anbieten. Was machen Anbieter von Waren, die etwa im Handwerk, also gewerblich, genutzt werden. Wie soll einem Hochzeitspaar wenige Tage vor der Trauung erklärt werden, dass inklusive Standesbeamten gerade einmal fünf Menschen zugegen sein dürfen, fragt sich der Bürgermeister. Auch scheine es schwer zu erklären, dass in einem Schweizer Gebiet 24 Stunden Skifahren möglich sei, im andern aber nicht, fügt Ordnungsamtsleiterin Alexandra Ruf an.

Keine Ahnung

Die Antworten der vergangenen Tage von Alexandra Ruf oder Harald Heini, die der Bürgermeister im Nebenzimmer mithörte, lauteten stereotyp „Keine Ahnung“. So könne man die Verwaltung nicht führen, das sei auch nicht das Selbstverständnis in diesem Rathaus. „Ich habe mir vorgenommen, über niemanden, der mit der Krisenbewältigung zu tun hat, negativ zu reden.“ Das hatte Michael Scharf viele Monate so gehandhabt, selbst wenn Regeln nicht wirklich verständlich waren. In diesem Fall war es augenscheinlich genug. Versöhnlich schließt er ab: „Ich hoffe, die kriegen die Kurve noch“, womit er seine Landesregierung meint.

Bonndorf Lena Knüppel erweitert als Bufdi ihren Erfahrungshorizont und baut ihre sozialen Kompetenzen in Coronazeiten weiter aus Das könnte Sie auch interessieren

Über die Frage, wie selbst in der beschaulichen Gegend der Löwenstadt Inzidenzzahlen im Spitzenbereich, weit jenseits der 100 anwachsen konnten, habe er sich freilich selbst Gedanken gemacht, meint der Bürgermeister. Dabei habe er sich an die ersten Informationen aus China erinnert, wo sich damals Leute selbst eingesperrt hatten, ohne Symptome zu melden – aus Angst vor Stigmatisierung. Die Gefahr sei in einer Gesellschaft, wo man sich gegenseitig kennt, noch größer. „Ich habe nicht das geringste Verständnis, wenn auf Leute mit Fingern gezeigt wird, die sich infiziert haben“, macht Michael Scharf deutlich. Damit werde Angst vor gesellschaftlichem Ausschluss und letztlich die Verbreitung des Virus gefördert. „Keiner der krank ist, hat Schuld“, sagt Michael Scharf.

Höchenschwand Homeoffice statt Hörsaal: Christoph Rogg gibt Einblick über sein Studium von Zuhause aus Das könnte Sie auch interessieren

Am größten sei die Gefahr bei Menschen in Pflegeberufen, die direkt mit Infektionen und Krankheit zu tun haben. Michael Scharf: „Wenn man diese Menschen stigmatisiert, fällt mir wirklich nichts mehr ein.“