von Gertrud Rittner und Stefan Limberger-Andris

Ein schweres Gewitter mit Starkregen und Hagel schwemmte Geröll und Erdreich vom Fohrenberg in den Ewattinger Ortskern und verursachte Wasserschäden. Die Feuerwehr Wutach war vier Stunden im Einsatz. Ewattingen war bereits im August 2018 von einem Hagelwetter gebeutelt worden. Damals wie diesmal auch stammte die in den Ort gedrückte Fracht vom Fohrenberg.

Kreis Waldshut „Das Zentralklinikum für den Landkreis Waldshut wird kommen, am Neubau führt kein Weg vorbei“, sagt Landrat Martin Kistler im Sommerinterview (1) Das könnte Sie auch interessieren

Der Gewitter habe schlagartig bis zu 50 Liter Regen auf den Quadratmeter gebracht, schildert Andreas Kaiser, Kommandant der Feuerwehr Wutach, die Vorstufe der Ereignisse im Gespräch. Die Abteilung Ewattingen sei gegen 18 Uhr am Sonntag alarmiert worden, sei mit 15 Mann ausgerückt.

Die Feuerwehr Ewattingen pumpte erhebliche Wassermengen aus einem Keller auf die L 171. | Bild: Gertrud Ritter

Die Regenmengen, die der Boden nicht mehr aufnehmen konnte, spülten Erdreich von landwirtschaftlichen Feldern, rissen Geröll mit sich. Wieder einmal war die Lembacher Straße Einfallstor für die Fracht, die sich im Kernort am Rathaus sowie in der Amtshauser Straße ablagerte. Aber auch aus dem Bereich der Grundschule an der Schwimmbadstraße kam Wasser über innerörtliche Wiesenbereiche und drückte Richtung Wutachschlucht.

Deutlich sind die ausgespülten Bereiche zu erkennen, die der Regen auf den Feldern hinterließ. | Bild: Gertrud Rittner

Eine Hausbewohnerin sei von Nachbarn telefonisch alarmiert worden, dass sich eine große Wassermenge an ihrem Haus sammele, berichtete Andreas Kaiser. Tatsächlich lief der Kellereingang mit Wasser voll, drückte die dortige Kellertür ein und setzte den Raum einen Meter unter Wasser. Die Feuerwehr habe sogar die Tragkraftspritze 8 zum Abpumpen einsetzen müssen, die nur bei hohen Wasserständen und Wassermengen zum Einsatz komme, erläuterte Andreas Kaiser.

Biobetrieb stark betroffen

Ein landwirtschaftlicher Biobetrieb bei Ewattingen mit 100 Stück Vieh in Mutter-Kuh-Haltung war ebenfalls von dem Gewitter betroffen. Das Vieh war im Offenstall, als die Regenmassen niedergingen. Das Wasser strömte vom Lausheimer Weg kommend über die Weiden in den Offenstall.

Der Gewitterregen verursachte in einen Offenstall eines landwirtschaftlichen Betriebs Schäden. Die Kühe selbst waren nicht in Gefahr, allerdings wurde das gelagerte Futter nass. | Bild: Gertrud Rittner

Überall stand schließlich das Wasser. Futter und Stroh, die im Stall gelagert waren, wurden nass. Die Landwirtsfamilie ist nun am Aufräumen. Bereits vor zwei Jahren hatte die Familie das gleiche Problem beim damaligen heftigen Gewitter, das über Ewattingen niederging.

Grünes Licht für Bauhof

Bürgermeister Christian Mauch hatte noch am Abend grünes Licht für den Einsatz des kommunalen Bauhofs gegeben. Mit bis zu drei landwirtschaftlichen Frontladern und großem Personaleinsatz seien einige Kubikmeter Erdreich und Geröll von den Straßen geschoben worden, so Andreas Kaiser.

Die Verwaltung habe bislang noch keinen vollständigen Überblick über das Gesamtereignis und die Schäden, so Christian Mauch auf Anfrage. Wutach, insbesondere Ewattingen, habe Erfahrungen aus zwei derartigen Ereignissen, die nun ausgewertet werden müssen. Danach lasse sich beurteilen, welche Handlungsweisen abzuleiten sind.

Bonndorf Trabstark und mit viel Ausdruck: Zwei Züchter aus Dillendorf und Brunnadern sichern sich Gold mit dem Schwarzwälder Kaltblut Das könnte Sie auch interessieren

Man müsse sich zeitnah die Frage stellen, was man mit welchen Mitteln tun kann, um derartige Schäden künftig nachhaltig zu vermeiden oder zumindest zu minimieren, wird Christian Mauch dann aber doch noch konkreter. Unterlieger dürften von Schutzmaßnahmen eines Ortes nicht negativ betroffen sein. Christian Mauch setzt auf Gespräche mit dem Umweltamt im Landratsamt Waldshut, Fachbüros und Umlandgemeinden. Daraus ließe sich möglicherweise ein Konzept erarbeiten, von dem die Region profitieren könnte.

Mühlbach tritt über Ufer

Stark betroffen von dem Gewitter war auch Stühlingen-Lausheim, als der Mühlbach über die Ufer trat. In Bonndorf hatte es zwar stark geregnet, so Olaf Thor von der Feuerwehr Bonndorf, Einsätze seien jedoch keine notwendig gewesen.