von Stefan Limberger-Andris

Es sei viel Eigenverantwortung der Schüler gefragt gewesen in den vergangenen Monaten des Lockdowns und Homeschoolings – und dies werde wohl in naher Zukunft auch so bleiben, solange die Corona-Pandemie dies erfordere. Seit Ende des Schuljahres 2019/20, unterbrochen durch Phasen der Öffnung und der Notbetreuung, wird an der Realschule Bonndorf mittels digitaler Technik gelernt, zunächst über eine Cloudlösung, nunmehr über eine spezielle digitale Plattform. Er sei mit den Leistungen der Schüler zufrieden, erläuterte Konrektor Michel-David Wöhr auf Nachfrage.

Bonndorf Ein Novum im Landkreis Waldshut: Die drei Schularten im Bildungszentrum Bonndorf sollen offiziell zum Schulverbund werden Das könnte Sie auch interessieren

Ältere Schüler kommen mit digitalem Lernen insgesamt besser zurecht, so eine Erkenntnis des Konrektors. Diese Feststellung bedeute aber auch, dass alle Schüler auf dem Lernweg vorankommen. Michel-David Wöhr muss allerdings zugeben, dass sich ein Teil der Schüler aktiv allen Versuchen, Wissen digital vermittelt zu bekommen, zu entziehen versucht. Eine Grundbereitschaft zum digitalen Lernen sei Voraussetzung, keiner werde bewusst zurückgelassen. Bei erkennbaren Problemen werden Schüler und Eltern vom Lehrer angeschrieben oder telefonisch kontaktiert.

Viel Engagement erforderlich

Homeschooling erfordere von allen viel Engagement, von Schülern und deren Familien ebenso wie von den Lehrern. Es sei herausfordernd, Schülerleistung übers digitale Lernen mit Präsenzunterricht zu vergleichen. Digital lasse sich die Unterrichtsteilnahme feststellen, ja. Die Arbeitsfrequenz und Qualität der erledigten Aufgaben lasse Rückschlüsse auf das Leistungsniveau eines Schülers zu. Letztlich sei es allerdings schwierig, die Lernleistung des Einzelnen umfassend auszuloten. Rektor Felix Lehr ergänzt, dass sich bei der derzeitigen Kommunikationsprüfung der Abschlussschüler ein gutes, dem Vorjahr vergleichbares Ergebnis abzeichne. Wie sich das digitale Lernen auf Noten von Klassenarbeiten auswirkt, zeige sich in diesen Tagen – in der vergangenen Woche seien die ersten Arbeiten geschrieben worden, so Michel-David Wöhr.