von Stefan Limberger-Andris

Die Einhaltung der Hygienevorschriften im Bildungszentrum Bonndorf (BZB) aufgrund der Corona-Pandemie gibt es nicht zum Nulltarif – das ist klar. Wie hoch letztlich die zusätzlichen Kosten sein werden, lasse sich in der Gesamtheit bislang nicht genau beziffern, ansatzweise allenfalls, erläuterte Felix Lehr, Rektor der Realschule auf Anfrage.

Mehr Aufwand für Reinigung

Zusätzliches Reinigungspersonal für die Grundreinigung der Realschule sei aus Schulverwaltungssicht nicht vorgesehen, war von Felix Lehr zu erfahren, der sich mit Hausmeister Kurt Tröndle in der Sache kurzgeschlossen hatte. Allerdings werden die zu säubernden Flächen vor der Reinigung desinfiziert. Dies bedeute einen zeitlichen Mehraufwand für das externe Personal.

Nicht zuletzt gehöre die Desinfektion etwa von Türgriffen, Lichtschaltern und Handläufen mittlerweile zum Tagesablauf der Reinigungskräfte. Im Winter werde sich vermutlich der Reinigungsaufwand nochmals erhöhen. Möglicherweise werde man den Etat der Schule wegen der möglichen Kostensteigerungen nochmals unter die Lupe nehmen müssen. Berechnungen hierzu liegen derzeit nicht vor.

Seit der Realschulöffnung nach dem Lockdown werden in der Realschule mehr Desinfektionsmittel zur Reinigung der Hände benötigt. Nach einer Schätzung des Hausmeisters werden wöchentlich etwa fünf Liter benötigt, führt Felix Lehr im Gespräch aus. Die geschätzten Mehrkosten hierfür belaufen sich auf jährlich 5000 Euro. Der Verbrauch an Seife und Papierhandtüchern sei bislang nicht angestiegen. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass die Schule ab Mitte März bis nach den Pfingstferien mehrere Wochen geschlossen war.

Kosten für Reinigung

Im Bildungszentrum reinigt ein Unternehmen die Realschule, ein weiteres die Martin Gerbert-Schule (Sozialpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, SBBZ), ergab eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung. In der Grundschule sind kommunale Reinigungskräfte unterwegs. Die Reinigungskosten des Bildungszentrums sind haushaltstechnisch in den Bewirtschaftungskosten zusammengefasst. Diese beinhalten unter anderem Strom-, Wasser- und Abwasserkosten, die Grundsteuer, die Reinigungskosten und Kosten für Hygieneartikel wie Toilettenpapier und Papierhandtücher.

Für die Bewirtschaftungskosten der Grundschule sind im kommunalen Haushalt 2020 insgesamt 75.000 Euro angesetzt, für die Realschule 170.000 Euro. Zur darin enthaltenen Höhe der Reinigungskosten des BZB wollte die Verwaltung aus wettbewerbs- und datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben. Nur so viel: Jährlich überprüfe man die Kosten der Positionen und passe dass Budget fürs nächste Haushaltsjahr an.

Unternehmen spendet Ständer

Spenden an Desinfektionsmöglichkeiten für die Realschule seitens Dritter gingen bis vor Kurzem keine an die Realschule. Die Kosten zum Kauf der Handdesinfektion werden aus dem für den Schulbetrieb vorgesehenen Etat beglichen, erläuterte Felix Lehr. Erfreut zeigte er sich deshalb über ein Engagement der Eliquo Stulz GmbH aus Grafenhausen. Das Unternehmen für kommunale Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie Klärschlammverwertung spendet an Schulen und Sportvereine der Region selbst gefertigte Desinfektionsspender mit Erstbefüllung an Desinfektionsmitteln.

Bedacht wurden hierbei die Realschule Bonndorf sowie der TuS Bonndorf. Felix Lehr und TuS-Vorsitzender Norbert Plum nahmen die Einheiten aus Händen von Bereichsleiter Florian Käfer in Empfang. Auch der TuS Bonndorf könne diese Sachspende gut gebrauchen, äußerte sich Vorsitzender Norbert Plum. Seitdem der Trainingsbetrieb der Fußballer wieder zugelassen sei, sei beim TuS der Verbrauch an Desinfektionsmittel angestiegen – nicht zuletzt müsse der Ballraum im Zuge der Einheiten regelmäßig desinfiziert werden.