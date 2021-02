von Juliane Kühnemund

Diese Online-Übertragung soll bereits bei der nächsten Sitzung des Bonndorfer Gemeinderats am Montag, 22. Februar, verwirklicht werden, gab Bürgermeister Michael Scharf jetzt bekannt. Alle technischen Voraussetzungen dafür wurden von Veranstaltungstechnikermeister Oliver Schäfer in die Wege geleitet und installiert.

Know-how gefragt

Der Bonndorfer Oliver Schäfer hat sich mit seinem Unternehmen auf solche Aufgabenfelder spezialisiert. Er sorgt schon für den guten Ton in den Gemeinderatssitzungen, seit diese coronabedingt in der Stadthalle stattfinden. Und auch das Einlass-Ampelsystem beim Schmidts Markt geht auf ihn zurück. Sein Know-how ist aber auch weit über die Grenzen Bonndorfs hinaus gefragt, bei großen Festivals wie beispielsweise den Heavy-Metal Open-Air-Festivals in Wacken.

Vergleichsweise einfach gestaltet sich da für ihn die technische Ausstattung der Bonndorfer Ratssitzungen und deren Live-Übertragungen. Benötigt für den Live-Stream werden zwei Kameras: eine davon wird fest auf Bürgermeister Michael Scharf ausgerichtet sein, eine zweite Kamera, die sich drehen lässt, wird dann die Ratsmitglieder einfangen, die sich zu Wort melden. Dabei müssen datenschutzrechtliche Kriterien beachtet werden. Wie Bürgermeister Scharf dazu erläuterte, brauche es eine Einverständniserklärung von allen Stadträten, dass sie mit der Bildübertragung einverstanden sind. „Alle müssen ein entsprechendes Formular unterschreiben“, so Scharf. Wer nicht unterschreibt, bleibt bei der Übertragung außen vor. Da es vermutlich so sein wird, dass bei den Aufnahmen auch immer wieder ein Teil des Publikums zu sehen sein wird, werde man auch nicht umhinkommen, die Besucher der Gemeinderatssitzung auf die Live-Übertragung aufmerksam zu machen und deren Einverständnis schriftlich einzuholen, meinte der Bürgermeister. Nur so sei man rechtlich auf der sicheren Seite. Ob die Aufzeichnungen nach der Live-Übertragung gelöscht werden, oder ob sie auch später noch auf Youtube zu sehen sein werden, darüber will sich die Verwaltung noch Gedanken machen.

Wie aber kann man nun von zuhause aus die Gemeinderatssitzungen miterleben? Das ist laut Bürgermeister Scharf und Oliver Schäfer ganz einfach. Man ruft die Homepage der Stadt unter www.bonndorf.de auf, dort findet man einen Link, über den man sich direkt einklinken kann. Das war‘s, ein spezielles Programm wird dafür nicht benötigt. Diesen Service für alle Bürgerinnen und Bürger in Corona-Zeiten lässt sich die Stadt einiges kosten. Bürgermeister Michael Scharf bezifferte die Kosten für die ganze Übertragungstechnik auf rund 500 Euro.

Die Online-Gemeinderatssitzung sieht der Rathauschef auch als eine Probe für die Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten, die am 14. April stattfinden soll. Scharf geht davon aus, dass bis dahin noch keine Veranstaltungen mit quasi unbegrenzter Besucherzahl möglich sein werden. Um aber allen Wählern die Möglichkeit zu bieten, die Kandidaten kennenzulernen, möchte man auch die Veranstaltung live in die Wohnzimmer übertragen. Die kommende Gemeinderatssitzung diene damit auch als Technik-Check.

Gemeinderatssitzung: Montag, 22. Februar, 18 Uhr, Stadthalle Bonndorf. Online unter: www.bonndorf.de dort gibt es einen Link zum Live-Stream.