von sk

Alle Wanderwege in der Wutachschlucht und ihren Nebenschluchten sind mittlerweile begehbar. Die Wege sind zu Pfingsten offen, teilte Wutachranger Martin Schwenninger mit. Schwenninger weist aber auch darauf hin, dass die Wege in Folge der teilweise starken Regenfälle der vergangenen Tage sehr rutschig und matschig sind. Aufgrund der Geologie sei dies insbesondere in der Engeschlucht der Fall. Hier rutsche in den steilen Passagen immer wieder der Hang, die Begehbarkeit des Wegs sei von daher eingeschränkt. Der Wutachranger empfiehlt: „Wer die Dreischluchtenrunde im Programm hat, kann auch bereits bei der Burgmühle aussteigen und auf sicherem Weg zurück nach Bachheim wandern.“

Wie Martin Schwenninger weiter bekannt gab, hat die Gastronomie in der Schlucht gemäß der aktuellen Corona-Verordnung geöffnet. Dies trifft auf die Schattenmühle, die Burgmühle und den Kiosk Wutachmühle zu. Auch der Wanderbus Wutachschlucht hat den Betrieb bereits aufgenommen. Die Wanderbuslinien verkehren fahrplanmäßig an den Wochenenden und Feiertagen. Unter der Woche fahren Linienbusse die Haupteinstiegspunkte an, so Martin Schwenninger. Die Fahrpläne finden Sie hier.