von Stefan Limberger-Andris

65.000 Euro hat die Stadt Bonndorf im laufenden Haushalt dafür vorgesehen, das sportliche Freizeitangebot auszubauen. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich am Freitag, 30. September, starten die Bauarbeiten am Flowtrail für Mountainbikes. Der Gemeinderat stimmte in der jüngsten Sitzung auch dem Bau eines Fitnessparcours (Calisthenics) zu. Die Stadt investiert 15.000 Euro in die Anlage für Radsportler und 50.000 Euro in den Fitnessparcours.

Termin und Anlage Der Spatenstich für den Flowtrail ist am Freitag, 30. September, um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Bikepark am Waldstadion Bonndorf, von dort geht es entlang der Beschilderung zum Einstieg der Strecke. Der Flowtrail startet ist am Sportzentrum Waldstadion und endet an der Alten Steinasäge-Straße oberhalb der Steinasäge. Die Strecke ist 980 Meter lang, bei rund 75 Höhenmetern. Am Waldweg gibt es Elemente zum Aufwärmen. Die blaue Variante ist einfach bis mittelschwierig, die rote mittelschwierig bis schwierig.

Den Fitnessparcours hat Elke Adelbrecht im Dezember 2021 im Gemeinderat vorgestellt. Er soll am Philosophenweg gegenüber dem Damwild-Gehege entstehen. Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich für diesen Standort, nachdem das Landratsamt den favorisierten Platz im Japanischen Garten abgelehnt hatte. SPD-Gemeinderat Tilman Frank hatte sich in der Diskussion gegen den Philosophenweg ausgesprochen, weil dort ein Ort der Ruhe und Besinnung sei. Zudem sei er zu weit vom Bildungszentrum entfernt, was unwahrscheinlicher mache, dass die Jugendlichen die Anlage nutzen werden. Stadträtin Marika Keßler (Bürgerliste) fand den Platz dagegen ideal. SPD-Stadtrat Bruno Kalinasch argumentierte ebenfalls für diese Fläche, weil die Anlage dort für jedermann gut erreichbar sei.

Dem Hinweis aus dem Gremium, dass 50.000 Euro für den Fitnessparcours wohl nicht ausreichen werden, begegnete Bürgermeister Marlon Jost gelassen. Der Betrag sei gedeckelt, der Parcours werde entsprechend eingerichtet. Planerisch deutlich weiter ist der vom Skiclub Bonndorf initiierte Flowtrail zwischen Waldstadion und Steinasäge. Die Skiclub-Mitglieder Benjamin Schönle und Michael Woll haben das Projekt im Oktober 2021 im Gemeinderat vorgestellt.

Demnach sollen vorhandene Naturmaterialien verwendet werden. Der Skiclub möchte Pflege und Wartung übernehmen, die Stadt tritt als Träger auf. Als Vorbild gilt der 2012 eröffnete Flowtrail auf der Gemarkung Ewattingen mit den Rundwegen Bachtalmühle, Steig und Überachen. Das Gelände betreut der Skiclub Ewattingen.