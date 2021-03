von Martha Weishaar

Heute ist Internationaler Frauentag. Seit 100 Jahren steht der 8. März für vielfältige Versuche, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erreichen. Wir stellen anlässlich des Weltfrauentages am Beispiel von drei Bonndorferinnen vor, wie Frauen sich im 21. Jahrhundert in traditionell von Männern geprägten Umfeldern behaupten.

Theresa Maaß: Die Feuerwehrfrau

Theresa Maaß ist seit ihrem 17. Lebensjahr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Zunächst wollte sie nur die Ebneter Abteilung unterstützen, mittlerweile ist sie stellvertretende Abteilungsleiterin. Bereits die ersten Einsätze weckten ihren Ehrgeiz. „Ich wollte mitkämpfen“, sagt die Frau, die im Berufsleben die Metzgereiabteilung des hiesigen Schmidt‘s Marktes leitet. Sie bildete sich fort, absolvierte Atemschutzlehrgänge, später auch einen Gruppenführerlehrgang. Dort war sie die einzige Frau unter 60 Männern. Inzwischen erteilt Theresa Maaß als Kreisausbilderin selbst Lehrgänge für den Feuerwehrnachwuchs.

Wehr/Öflingen Sie hinterließen Spuren: Starke Frauen aus Wehr und Öflingen Das könnte Sie auch interessieren

Ob man als Frau in der Männerdomäne Feuerwehr akzeptiert wird, wollen wir von Theresa Maaß wissen. „Ich fühle mich voll akzeptiert und die Männer begegnen uns Frauen in der Feuerwehr auf Augenhöhe. Im Gruppenführerlehrgang wurde ich von den männlichen Kollegen in manchen Situationen zwar herausgefordert, andererseits erfährt man als Frau aber auch Schutz. Klar komme ich schneller an meine physischen Grenzen als ein Mann. Und wenn‘s darauf ankommt, möchte ich lieber mit einem männlichen Kameraden an meiner Seite in ein brennendes Haus als mit einer Frau.“

In der Feuerwehr: Theresa Maaß ist stellvertretende Abteilungsleiterin der Freiwilligen Feuerwehr. Die Atemschutzträgerin bildet Feuerwehrnachwuchs aus. Sie schätzt vor allem die Kameradschaft in der Feuerwehr. Bilder: Martha Weishaar | Bild: Martha Weishaar

in Problem mit der Akzeptanz gebe es eher von außen, was sich bei Einsätzen zeige. „Da werden eindeutig Männer als Ansprechpartner bevorzugt.“ Ihre Erfahrungen sind aber durchweg positiv. „Man lernt, sich durchzusetzen und zu funktionieren. Zudem schätzt man sich selbst besser ein und weiß, wie weit man gehen kann.“ Freilich gehört zum Feuerwehrdasein auch ein gewisses Maß an körperlicher Fitness.

Der Frauentag 1911 fand der erste Internationale Frauentag statt. Wichtigste Forderung war zunächst das Wahlrecht für Frauen, später standen Arbeitszeitverkürzung, Schulspeisung, Senkung der Lebensmittelpreise sowie legaler Schwangerschaftsabbruch im Fokus. Seit 1921 wird der Frauentag jährlich begangen. Unter den Nationalsozialisten wurde er von 1933 bis 1945 verboten. In der ehemaligen DDR wurde er nach Kriegsende wieder eingeführt. Nach der Wiedervereinigung erfuhr er in Gesamtdeutschland eine Neubelebung.

Die bewies die 29-Jährige beim „Sky-run“ auf den Thyssenturm in Rottweil. In voller Atemschutzmontur, das bedeutet mit 15 Kilogramm zusätzlichem Gewicht, schaffte sie die 232 Höhenmeter mit 1390 Stufen in 26 Minuten. Momentan vermisst sie die Übungsabende. Nicht nur, weil regelmäßiges Training für den reibungslosen Ablauf bei Einsätzen wichtig ist, sondern auch weil „Kameradschaft das wesentliche Merkmal der Feuerwehr ist“.

Silvia Rücker: Die Busfahrerin

Als Busfahrerin muss sich Silvia Rücker täglich in einem von Männern dominierten Beruf behaupten. Auch für sie steht gegenseitige Akzeptanz außer Frage. Mit ihren Fahrgästen hat sie ebenso wenig Probleme wie mit männlichen Kollegen. Gelegentlich wird ihr vonseiten ihrer Passagiere sogar ausdrücklich Anerkennung zum Ausdruck gebracht. Und wie kommt sie mit dem Fahren oder Rangieren des zwölf Meter langen Gefährts klar? „An das gewöhnt man sich. Anfangs gab es noch gelegentlich Situationen, die mich verunsichert haben. Mittlerweile weiß ich, dass man einfach gelassen bleiben muss“, sagt die 48-Jährige.

Titisee-Neustadt Migrantinnen und ihre Geschichten: Caritasverband Hochrhein bringt zum Weltfrauentag Broschüre heraus Das könnte Sie auch interessieren

Silvia Rücker ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, sich neu zu orientieren. Als sie in ihrer sächsischen Heimat ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, stand sie dort wie viele andere vor der Arbeitslosigkeit. Eine Stellenanzeige in ihrer Heimatzeitung lockte sie in den Schwarzwald. Drei Jahre arbeitete sie zunächst als Serviererin in einer Kurklinik in Höchenschwand. Seit 1996 wohnt sie mit ihrer Familie in Wellendingen. Die Mutter zweier Kinder arbeitete fortan als Teilzeitkraft bei der Gärtnerei Kech. „Vor meinem 40. Geburtstag machte ich mir Gedanken, wie es weitergehen soll. Ich wollte mich verändern, allein schon wegen meiner späteren Rente Vollzeit arbeiten und suchte eine neue Perspektive.“

Am Steuer: Seit acht Jahren ist Silvia Rücker Busfahrerin. Mit diesem Berufswechsel eröffnete sie sich eine neue Perspektive. | Bild: Martha Weishaar

Wieder entdeckte sie im richtigen Augenblick in einem Zeitungsinserat, dass Busfahrer gesucht werden. Nach kurzem Austausch mit Ingo Bauer, einem Gespräch im Arbeitsamt, vorläufigem Arbeitsvertrag mit dem Busunternehmen Vesenmayer und dreimonatigem Vollzeitunterricht hatte Silvia Rücker ihren Busführerschein. Sie war in ihrem Kurs die einzige Frau für den Busführerschein. Bereut hat sie ihre Entscheidung noch keine Sekunde. „Ich hatte immer schon gerne mit Menschen zu tun und im Bus gibt‘s immer wieder nette Gespräche mit den Leuten“, beschreibt die Busfahrerin ihre Erfahrungen. „Ungeduldig oder gereizt sind meistens nur diejenigen, die ganz selten Bus fahren.“

Patricia Schwanke-Kech: Die Kommunalpolitikerin

In die Welt der Politik ist vor sieben Jahren Patricia Schwanke-Kech als Stadträtin eingetaucht. Auch der Gemeinderat ist immer noch eine Männerdomäne. Nur sechs der insgesamt 22 Mitglieder sind Frauen. „Eigentlich sollte sich der Anteil der Frauen in der Gesamtbevölkerung auch in der Politik widerspiegeln“, sagt die Reiseunternehmerin. „Frauen sehen manche Dinge anders, bringen andere Themen auf den Tisch als Männer, etwa in Bezug auf Familienpolitik oder ein schönes Ortsbild“, fasst die 54-Jährige ihre kommunalpolitischen Erfahrungen zusammen. Akzeptanz sei kein Problem, sie fühle sich ernst genommen.

In der Politik: Patricia Schwanke-Kech vertritt seit sieben Jahren Bürgerinteressen im Gemeinderat und findet, Frauen sollten entsprechend ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung auch in der Politik vertreten sein. | Bild: Martha Weishaar

Ob in Politik und Wirtschaft eine verpflichtende Frauenquote sinnvoll ist, wollen wir von ihr wissen. „In kleinen Unternehmen dürfte das schwierig sein, in großen hingegen müsste es machbar sein. Und die Politik sollte dabei eigentlich vorangehen“, sagt die Stadträtin. Als Wählerin spielt es für sie keine Rolle, ob Mann oder Frau kandidiert. „Ich wähle, wen ich am besten geeignet finde.“