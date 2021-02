von sk

Ein 35 Jahre alter Tatverdächtige wird verdächtig, insgesamt neun Grundstücke in Bonndorf oft mehrmals, an unterschiedlichen Tagen, widerrechtlich betreten zu haben, um die Bewohner zu beobachten.

Seit März 2020 häuften sich in bestimmten Wohngebieten von Bonndorf entsprechende Mitteilungen an die Polizei. Die Beschreibung des Mannes und Aufnahmen aus Überwachungskameras ließen den Schluss zu, dass es sich um den ein und selben Tatverdächtigen handeln dürfte. Im Zuge der Ermittlungen kam der Tatverdächtige schon nach den ersten Vorfällen in Tatverdacht, jedoch konnte er nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Am 30. Dezember, gegen 23.10 Uhr, wurde er jedoch auf einem Grundstück in flagranti ertappt. Er flüchtete, konnte aber von den Bewohnern gestellt und der Polizei übergeben werden. In der Folge wurde bei dem Tatverdächtigen durchsucht. Es konnten Beweismittel wie Kleidungsstücke gefunden werden, die verschiedenen Aufnahmen zugeordnet werden konnten.

Zwischenzeitlich war auch eine weitere Tat angezeigt worden. Auf Aufnahmen einer Wildkamera von diesem Grundstück war er eindeutig zu erkennen. Der Tatverdächtige legte daraufhin ein umfassendes Geständnis ab und räumte ein, bereits seit Jahren in fremde Häuser gelinst zu haben. Der Tatverdächtige wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.