von Juliane Kühnemund

Knapp fünf Millionen Euro hat die Stadt Bonndorf in den Umbau und die Sanierung der Stadthalle investiert, das Projekt darf im Großen und Ganzen als gelungen bezeichnet werden. Dennoch gibt es auch drei Jahre nach der Fertigstellung noch Probleme bei einigen Gewerken, so etwa am Fliesenboden im Foyer.

Bonndorf Zwischen Idylle und Massentourismus kann man derzeit die Wutachschlucht bei Bonndorf erleben Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt pochte auf eine Mängelbehebung und die Hartnäckigkeit von Werner Steiert vom Stadtbauamt macht sich nun offenbar bezahlt. Die rund 250 Quadratmeter große Foyerfläche der Stadthalle wird derzeit komplett erneuert und neu gefliest.

Kipptore lassen sich nicht öffnen

Damit sind aber immer noch nicht alle Mängel in der Halle behoben. Als sehr schwierig bezeichnete Bürgermeister Michael Scharf eine Einigung bei der Mängelbehebung der Kipptore in der Halle. Diese lasse sich nicht wie geplant und vereinbart öffnen, sagte Michael Scharf im Gespräch. Aber auch hier werde man dran bleiben.

Natürlich hoffe man noch auf eine gütliche Lösung mit der Firma, allerdings scheue man auch nicht davor zurück, den Rechtsweg einzuschlagen. Die Umbau- und Sanierungskosten: Die Kosten für die umfassende Sanierung der Stadthalle summierte sich auf rund fünf Millionen Euro. Nach Abzug der der Fördermittel Stadtsanierung (750.000 Euro) und der Sportförderung (128.000 Euro) verblieben noch rund 4,2 Millionen Euro, die die Stadt selbst zu finanzieren hatte.