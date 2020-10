von Juliane Kühnemund

In Sachen neues Gewerbegebiet in Ewattingen geht es voran. Der Gemeinderat Wutach hat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsleistungen zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gewerbegebiet „Vor Gärten“ vergeben. Den Auftrag erhielt die BIT Ingenieure AG aus Villingen-Schwenningen. Als kalkulierte Bruttokosten nannte Bürgermeister Christian Mauch die Summe von 15.555 Euro.

Bonndorf Verständnis für verschärfte Corona-Regeln im Bundestag Das könnte Sie auch interessieren

Die Erschließung einer Gewerbefläche in Ewattingen steht in Wutach bereits seit längerem auf der Agenda. Mittlerweile sind die notwendigen Vorbereitungen getätigt. Der Flächennutzungsplan wurde entsprechend geändert, die benötigten Flächen wurden von der Kommune erworben. Jetzt geht es darum, eine Bebauungs- und Erschließungsplanung für das 1,64 Hektar große Gebiet am Ortseingang von Ewattingen (von Bonndorf her) zu erstellen.

Bonndorf So geht Blutspenden in Corona-Zeiten Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderat Wolfgang Dornfeld bezeichnete es als richtig und wichtig, jetzt in die Bauleitplanung einzusteigen, auch wenn die finanziellen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und die bereits laufenden Großprojekte – Sanierung Wutachhalle, Neubaugebiet Münchingen, Breitbandausbau – nicht optimal sind. Und auch Günter Nosbüsch war der Ansicht, die Sache zügig durchzuziehen. Es sei wichtig, möglichen Investoren endlich Bauflächen anbieten zu können.

Gemeinderat steht hinter Projekt

Die Vergabe der Planungsleistungen an BIT Ingenieure erfolgte einstimmig. Christian Mauch wertete dies als gutes Signal: „Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt.“ Wie der Bürgermeister noch ergänzte, wird sich das Bebauungsplanverfahren über etliche Monate hinziehen. Christian Mauch rechnet damit, dass man noch in diesem Jahr über einen Planentwurf beraten könne. Im Juli 2021 könnte der Bebauungsplan fertig sein, dann können die Arbeiten für die Erschließung des Gewerbegebietes vergeben werden.