von Juliane Kühnemund

Anfang Mai wurde gesät und gepflanzt. Zwischenzeitlich haben sich Gemüse und Salate schon gut entwickelt. „Da kann man ja schon bald ernten“, freuten sich die Mädchen und Jungen der Klasse 3b des Bildungszentrums, die auf dem „Schulacker“ in der Gartenstraße sehr aktiv sind und jetzt – am zweiten Pflanztag – weitere Setzlinge in den Boden brachten.

Hier wird ein Beet für die Tomaten vorbereitet. Bilder: Juliane Kühnemund | Bild: Juliane Kühnemund

Die jungen Gärtner mit ihrem Lehrer Thomas Pforte sind begeistert bei der Sache und outen sich beim Begutachten der Pflanzen, beim Unkrautjäten und Gießen bereits als kleine Experten. Mehr Wertschätzung für die Natur, mehr Wissen darüber, woher die Lebensmittel überhaupt kommen, das ist auch das Ziel des Projektes „Gemüseackerdemie“, an dem sich das Bildungszentrum beteiligt und das begleitet wird vom Acker-Verein mit den Acker-Coaches Judith Genter und Jonas Stich. Die beiden Acker-Coaches waren auch am zweiten Pflanztag wieder mit dabei und hatten Zucchini-, Tomaten-, Gurken-, Kürbis- und Lauchsetzlinge mitgebracht, ebenso Bohnen- und Endiviensamen, die nun gemeinsam in den Boden gebracht wurden.

Salat und Fenchel gedeihen prächtig. | Bild: Juliane Kühnemund

Mit einem gemeinsamen Lied „heute wird gepflanzt“ brachten sich die Drittklässler mit ihrem Lehrer in die richtige Stimmung – und dann ging es los mit dem Ackern. Während sich ein Teil der Kinder darum kümmerte, das Unkraut zwischen den Gemüse- und Salatpflanzen zu entfernen, begannen die anderen damit, Pflanzlöcher zu graben und zu wässern, beziehungsweise die Beete für die Einsaat vorzubereiten. Jonas Stich hatte keine Mühe, die motivierten Kinder bei der Stange zu halten. Und auch einige Eltern waren als sogenannte Acker-Buddys gerne aktiv mit dabei.

Das Projekt Die Idee für das Projekt am Bildungszentrums stammt von dem Verein Acker, der die Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln fördert. Dank des Engagements der Mitglieder haben inzwischen 110.000 Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz ihr eigenes Gemüse angebaut. Weitere Infos im Internet (www.acker.co).

Wie Acker-Lehrer Thomas Pforte im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte, sind die Grundschüler auch sonst mindestens zweimal in der Woche beim Ackern. Schließlich müssen die Beete kontinuierlich gepflegt werden, um dem Unkraut oder auch der Trockenheit Herr zu werden. Und auch für Ferienzeiten wird ein Arbeitsplan erstellt, erläuterte Pforte, dem viel daran liegt, dass die Schülerinnen und Schüler praktische Erfahrungen machen zum Thema „Vom Samen bis zur Ernte“ und sich mit einer gesunden Ernährung beschäftigen.

Das Ackerstück in der Gartenstraße wurde der Schule von der Sparkasse zur Verfügung gestellt, die das Projekt auch finanziell unterstützt. Geht es nach Thomas Pforte, wäre es wünschenswert, eine zweite Ackerfläche in Gündelwangen anzulegen. Am Mittwoch, 22. Juni, soll es im Übrigen einen Tag des offenen Gartens geben. Von 14 bis 15.30 Uhr können Interessierte alle Schulgärten in der Stadt besichtigen.

Und natürlich wird es am Ende des Projektes ein Erntedankfest geben. Bis dahin haben die 24 Kinder aber noch einiges zu tun und angesichts des Elans, mit dem die Kids an die Arbeit gehen, ist ihnen zu wünschen, dass die Ernte gut wird und nicht durch Unwetter zerstört wird. Aber auch Letzteres ist nach den Worten von Thomas Pforte ein Thema, mit dem man sich beschäftigt: die Abhängigkeit vom Wetter.

Bewirtschaftet wird der Acker im Übrigen rein biologisch. „Wir verwenden keine Spritzmittel und keinen Kunstdünger“, sagte Jonas Stich auf Nachfrage. Um Schädlinge im Ackerfeld zu dezimieren, und zur natürlichen Pflanzendüngung setzt Stich auf Brennnesseljauche. Und auch deren Herstellung stand auf dem abwechslungsreichen Arbeitsplan der Drittklässler am zweiten Pflanztag.