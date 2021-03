von Martha Weishaar

Peter Gremmelspacher hat am Dienstag seinen 95. Geburtstag gefeiert. Verwurzelt in einem festen Glauben strahlt der Mann eine tiefe Dankbarkeit aus, ist froh über jeden Tag, den er gemeinsam mit seiner Else verbringen darf. Denn der Hochzeitstag ist für ihn bis heute unbestritten der schönste Tag in seinem Leben. Selbst wenn ihm die Pflege seiner Frau, mit der er seit 67 Jahren verheiratet ist, viel abverlangt.

Düstere Zeiten

Das Leben von Peter Gremmelspacher hatte jedoch auch düstere Seiten. Gerade mal neun Jahre alt, mussten er und seine fünf Geschwister den Tod der Mutter verkraften. Sie starb an den Folgen der Geburt seiner jüngsten Schwester. Sein Vater stand in einer schwierigen Zeit voller Entbehrungen und kollektiver Armut allein mit sechs Kindern da. 1936 heiratete er erneut, die Familie bekam im Jahr darauf Zuwachs mit einer weiteren Schwester. 16-Jährig wurde Peter Gremmelspacher zum Wehrdienst einberufen, erlebte in den Folgejahren Dinge, über die er jahrzehntelang beharrlich schwieg. Erst vor wenigen Jahren konnte er sich aufraffen, seine Erinnerungen schriftlich festzuhalten.

Immer Glück

Bei all dem Entsetzen des Krieges hatte Peter Gremmelspacher immer Glück. „Meine Tanten im Kloster Gengenbach haben für mich gebetet. Der Rosenkranz, den sie mir mit auf den Weg gegeben haben, hat mich immer beschützt.“ Obschon gefährliche Einsätze an der West- und Ostfront, erfrorene Füße, Schikanen und Krankheiten in der Gefangenschaft ihn des größten Teils seiner Jugend beraubten, verzagte er nie. Erst 1948 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft zurück, durfte sich allmählich wieder an ein Leben in Freiheit gewöhnen.

Schrank voller Pokale

Bald darauf verdiente er in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Singen gutes Geld. Nur zu gerne wäre er dort geblieben, doch seine große Liebe wollte nicht aus Gündelwangen weg. Also kehrte auch Peter Gremmelspacher zurück, wurde Waldarbeiter, gründete eine Familie und erbaute ein Eigenheim. Und auch bei der gefährlichen Arbeit im Wald blieb – wohl auch dank Fürsprache seiner Tanten – von Unfällen verschont. Drei Töchter machten sein Familienglück perfekt. Beim Sportkegeln erzielte Peter Gremmelspacher beachtliche Erfolge, nahm sogar an einer deutschen Meisterschaft teil. Ein ganzer Schrank voller Pokale zeugt von seinem Geschick auf der Kegelbahn. Außerdem sang er bis vor wenigen Jahren im Kirchenchor mit. Pilgerreisen nach Jerusalem und Rom haben bei ihm einen prägenden Eindruck hinterlassen. Seinen Nachkommen – sieben Enkel und zwei Urenkel – gibt Peter Gremmelspacher mit auf den Weg, dass man immer Respekt voreinander haben und anderen keinen Schaden zufügen sollte. Übrigens: Gerne spielt er noch mit seinem Enkel eine Partie Schach.