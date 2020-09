von Martha Weishaar

Die katholische Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach sucht eine oder einen Ehrenamtskoordinator. Dieser Schritt ist notwendig, weil sich für die seit Januar 2019 ausgeschriebene Stelle eines oder einer Gemeindereferentin kein Bewerber fand. Nicht allein der Priestermangel ist ein Problem für die katholische Kirche. Vielmehr gibt es auch einen Mangel an Gemeindereferenten, erklärt Pfarrer Fabian Schneider die Stellenausschreibung im jüngsten Pfarrblatt. Infolgedessen habe die Erzdiözese die Möglichkeit geschaffen, dass auch Personen, die über keine theologische Ausbildung, sondern andere Qualifikationen und Stärken, verfügen, in einer Kirchengemeinde als Ehrenamtskoordinator mitwirken.

Unterstützt werden soll nicht nur der Pfarrer, sondern alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. Die für zwölf Wochenstunden ausgeschriebene Stelle ersetze keineswegs die Position eines Gemeindereferenten, macht Pfarrer Schneider deutlich. Der oder die Ehrenamtskoordinator/in ersetze und übernehme auch keine ehrenamtlichen Aufgaben, sondern solle die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde begleiten und stärken und bei Bedarf auch weitere Mitarbeiter gewinnen.

Voraussetzung für diese Tätigkeit sei Erfahrung in der Begleitung von Gruppen jeden Alters und unterschiedlicher Zusammensetzung, außerdem entsprechende soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen, Wertschätzung sowie Führungsqualitäten. Andere Kirchengemeinden in der Erzdiözese hätten bereits gute Erfahrungen mit Ehrenamtskoordinatoren gemacht. So sei auch in Bonndorf-Wutach die Idee gereift, eine derartige Stelle zu besetzen. Es gebe ernst zu nehmende Interessenten, lässt Fabian Schneider wissen.

Hoffnung und Dank

Der Pfarrer hofft nach wie vor, dass Pfarrer Linus Ibekwe Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch vier bis sechs Wochen zur Vertretung kommen kann. Das Visum des nigerianischen Pfarrers reiche noch bis März 2021. Dessen längst zur Gewohnheit gewordene Sommervertretung in Bonndorf musste infolge der Corona-Pandemie für dieses Jahr abgesagt werden.

Dankbar zeigt sich Fabian Schneider für die verlässliche Mithilfe aller Angestellten sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde, auch der Pfarrsekretärinnen sowie der Verwaltungsbeauftragten und des Leiters der Verrechnungsstelle. Denn allein die Verwaltung der Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach nimmt etwa zwei Drittel seiner gesamten Arbeitszeit in Anspruch. Verabschieden könne man sich auch von der Vorstellung, dass die Kirchengemeinde Bonndorf-Wutach mit ihren 4800 Katholiken in absehbarer Zeit einen zweiten Pfarrer erwarten könne.