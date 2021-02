von Stefan Limberger-Andris

Vollgas in die schulische IT-Zukunft und ausgebremst durch die Corona-Pandemie. Die Realschüler durften eine Woche lang im Dezember die beiden neu eingerichteten PC-Räume nutzen, dann kam die Schulschließung, und „nun fiebern sie erneut“, erzählt Rektor Felix Lehr im Gespräch.

In die IT-Ausrüstung und den Umbau zweier Schulzimmer der Realschule flossen insgesamt 175.000 Euro. Insgesamt waren über den Digitalpakt Schule 261.000 Euro sowie die Soforthilfe des Landes 75.500 Euro in das Bildungszentrum Bonndorf (Grundschule, Realschule und Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) geflossen, die Stadt investierte weitere 45.000 Euro ins BZB. Das BZB erhielt im Zuge der Soforthilfe des Landes insgesamt 122 Tabletcomputer – 69 für die Grundschule und 53 für die Realschule. Kostenpunkt knapp 100.000 Euro. Durch den Digitalpakt-Zuschuss wurden neben 75 PCs und einer Erweiterung um sieben Multimedia-Tablets auch 31 Dokumentenkameras, eine Nachrüstung eines Klassenzimmers und spezielles Mobiliar finanziert.

45 PC-Arbeitsplätze

45 modern ausgestattete PC-Arbeitsplätze bietet die Realschule den Schülern an – 31 Einheiten in einem baulich erweiterten Schulraum, 14 in einem nebenan liegenden Raum. Diese ersetzen 30, acht Jahre alte Rechner, auf denen veraltete Computerprogramme liefen. Die Realschule sei räumlich und im IT-Bereich bestens ausgerüstet, um Schülern hochstehende Lerninhalte im Curriculum (Lehrplan) anbieten zu können, so Felix Lehr. Bereits in Klasse 5 seien ein Basiskurs und anwendungsbezogene Medienbildung vorgesehen.

In Klasse 7 gebe es einen Informatikaufbaukurs, der ab Klasse 8 im Wahlfach Informatik vertieft werden kann. Neuntklässler werde der Umgang mit der Programmsprache Java angeboten, aber auch, was es mit Algorithmen, Bar- (Streifencode) und QR-Codes (zweidimensionaler Code) oder Daten- und Passwortsicherheit auf sich hat. In den 23 Klassenzimmern der Realschule finden sich digitale Medienpulte, die eine Unterrichtsgestaltung nach modernen Maßstäben ermöglichen. Jedes Medienpult ist mit einer Dokumentenkamera und Beamer ausgestattet und ermöglicht zudem interaktiven Zugriff auf jeden der Schüler-PCs im Raum.