von Martha Weishaar

Der Palmsonntag ist ein besonderer Tag im Kirchenjahr. Erstkommunion- und Firmgruppen, ebenso Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkeln sind in den Tagen zuvor damit beschäftigt, kleine oder große Palmen zu basteln. Die Corona-Pandemie bringt indes auch bei diesem Brauch vieles durcheinander. Das Anfertigen von Palmen in Gruppen ist bereits im zweiten Jahr nicht möglich. Die Anzahl derer, die überhaupt einen Palmen schmücken, schrumpft in Pandemiezeiten beträchtlich.

Ein Gemeinschaftswerk im besten Sinn ist dieser Palmen der Familie Woll. Guido und Erika Woll mit Tochter Nathalie und deren Sohn Julian packen gemeinsam an. | Bild: Martha Weishaar

Guido Woll aus Bonndorf lässt sich davon nicht beeinflussen. Für ihn gehört der Palmen unverzichtbar zum Jahreslauf. Im vergangenen Jahr war er der Einzige, der einen großen Palmen zur Segnung brachte. Auch in diesem Jahr fertigen er und seine Frau Erika in ihrer Garage Palmen an – einen für Tochter Nathalie, einen für Sohn Matthias mit Familie. Sogar Freunde helfen beim Reisig Schneiden oder Rösle Basteln mit. Für Erika und Guido Woll bleibt genug zu tun. Die Floristin bindet Girlanden und Kränze, der Landschaftsgärtner formt die Kugeln – alles aus Nordmannstannenreisig. So entsteht an drei Feierabenden ein Gemeinschaftswerk im besten Sinne.

Auch Lydia Güntert ist mit im Boot. | Bild: Martha Weishaar

Guido Woll fertigt seit 1970, seinem elften Lebensjahr, Jahr für Jahr einen Palmen an. „Wir mussten uns erst mal schlau machen, wie man in Bonndorf Palmen baut“, blickt er zurück. Seine Eltern stammen aus dem Schwäbischen, dort sind Palmen anders gestaltet als in Bonndorf. Denn jede Gegend, ja beinahe jedes Dorf, hat eine eigene Palmen-Tradition. Basis in Bonndorf ist eine zweifarbig bemalte Stange.

Die Gestaltung

Guido Woll hält diese in den blau-weißen Stadtfarben. Andere bevorzugen gelb-weiße Kirchenfarben oder mögen es badisch, nämlich gelb-rot. Zum Ausschmücken gehören zwingend Reisiggirlande, eine, bei Bedarf auch zwei, Reisig- oder Buchskugeln sowie ein rundum gebundener Kranz. Den Abschluss bildet ein mit „Zöttele“ und „Rösle“ geschmücktes Tännle. Das imposante Ensemble wird zudem mit Äpfeln oder Eiern geschmückt.

Gaby Isele hilft „Zöttele“ basteln. | Bild: Martha Weishaar

„Beim ersten Mal zeigten uns Martin und Klara Gantert, wie man in Bonndorf richtige Palmen macht. Falsches Reisig war gleich der erste Fehler“, erinnert sich Guido Woll. „Das ist ja Rottanne“, sei Martin Gantert entsetzt gewesen. Also musste Vater Woll ein zweites Mal ausrücken, um das richtige, nämlich Weißtannenreisig, zu besorgen.

Wie es früher war

Palmen waren Bubensache. „Es war jedes Jahr ein spannender Wettbewerb, wer den Größten hat“, sagt Guido Woll und schmunzelt. Fässle-Meiers seien es über viele Jahre hinweg gewesen, deren Palmen beinahe millimetergenau gerade eben noch in das Kirchenschiff passten. Gelegentlich gab es auch Pannen: „Wenn‘s ganz dumm lief, krachte so ein Palmen schon mal beim Reintragen auf der Kirchentreppe ab, meistens an der Stelle, wo die Kugel befestigt war.“ Die Zeiten, als auf beiden Seiten an fast jeder Kirchenbank ein Palmen stand, sind längst vorbei. Kleine Handpalmen hielten vor Jahrzehnten Einzug in das Bonndorfer Brauchtum. Guido Woll jedoch hält an der alten Tradition fest. „Die gehört zum Kirchenjahr dazu und darf nicht aussterben“, sagt er.

Hoffnung für die Zukunft

Darin schwingt die Hoffnung mit, dass seine Kinder und Enkel das Brauchtum fortsetzen. Ein Stück weit tun sie das bereits jetzt. Denn um das Tännle müssen sie sich selbst kümmern. Am Samstagnachmittag wird Guido Woll unter Mithilfe seiner Söhne die beiden Palmen im Mittelgang der Kirche platzieren, damit sie am Palmsonntag gesegnet und anschließend als sichtbares Zeichen vor den Wohnhäusern aufgestellt werden.