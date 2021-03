von Martha Weishaar

Ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit die evangelische Kirchengemeinde Bonndorf zum bisher letzten Mal einen regulären Gottesdienst mit einer Taufe gefeiert hat. Mitte März 2020 brachte die Corona-Pandemie einen bisher nie dagewesenen Einschnitt. Von da an bestimmten Verbote, Hygiene- und Abstandsregeln das kirchliche Leben. Die Pfarrer Ina und Mathias Geib versuchen seither auf verschiedenen Wegen, mit ihren Gemeindemitgliedern in Kontakt zu bleiben.

Bis zu 150 Exemplare Sonntagsgruß wurden zeitweilig verteilt – auf Wunsch auch konfessionsübergreifend. | Bild: Martha Weishaar

Im Gespräch mit dieser Tageszeitung schildern sie, wie sie mit dieser Ausnahmesituation umgehen. „Diesen letzten Gottesdienst habe ich in sehr schöner Erinnerung. Danach stellte sich für uns von heute auf morgen die Frage: Wie erreichen wir unsere treuen Gottesdienstbesucher weiterhin?“, blickt Ina Geib zurück. Zwar werden Gottesdienste im Internet oder Fernsehen übertragen, doch das ist nicht jedermanns Sache. Vor allem ältere Menschen fremdeln mit Streamingangeboten, weiß Mathias Geib. „Wenn man neben dem Frühstück her einen Fernsehgottesdienst anschaut, ist das doch etwas völlig anderes, als wenn man miteinander in der Kirche einen Gottesdienst feiert.“

So entstand die Idee, interessierten Gemeindemitgliedern einen schriftlichen Sonntagsgruß zukommen zu lassen. In Anlehnung an den jeweiligen Wochen- oder Monatsspruch, Predigttext, Sonntagslesung oder -psalm verfasst das Pfarrerehepaar seither allwöchentlich einen Text, der auf aktuelle Geschehnisse eingehend, hinreichend Inspiration für eigene Überlegungen der Gläubigen gibt.

„Wir hatten ja plötzlich weniger Termine, haben den Sonntagsgruß in Verbindung mit einem Spaziergang zum Teil selbst verteilt. Dabei kamen wir immer wieder mit den Leuten ins Gespräch, ganz locker über den Gartenzaun – das war auch für uns eine schöne Erfahrung“, erinnern sich Ina und Mathias Geib.

Der Sonntagsgruß entwickelte eine erstaunliche Dynamik. Viele, die ihn erhielten, reichten ihn weiter an Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, auch konfessionsübergreifend. Was mit 20 Exemplaren, vornehmlich für die Senioren der Gemeinde, begann, wuchs auf bis zu 150 Ausfertigungen. Etliche Frauen und Männer halfen beim Verteilen, fuhren sogar in umliegende Ortsteile, um auch die Menschen dort zu erreichen. Mittlerweile hat sich die Auflage bei 50 Exemplaren eingependelt.

Offene Kirche

Die Kirche war während der Zeit, als Gottesdienste verboten waren, geöffnet, wurde passend zum jeweiligen Sonntagsthema geschmückt und bot so Gläubigen Raum für stille Gebete. Auch eine Aktion „Lebenszeichen“ wurde von vielen Gemeindemitgliedern freudig mitgetragen, indem Bilder, bemalte Steine, Gedichte oder sonstige Texte zusammengetragen und ausgestellt wurden.

Zwar sind Gottesdienste längst wieder gestattet, allerdings mit rigorosen Hygiene- und Abstandsregeln und nur für die Dauer von einer halben Stunde. An Ostern wird erstmals seit Ausbruch der Pandemie das Abendmahl gefeiert, wenn auch in völlig anderer Form.

Ein anderes Gefühl

Das Gemeinschaftsgefühl, wenn man zusammen um den Altar steht und sich an den Händen fasst, wird es nicht geben. Jeder bleibt auf seinem Platz, trinkt aus einem eigenen „Kelch“, Brot und Wein werden stumm gereicht. „Wir haben viele Möglichkeiten erwogen, das schien uns die beste“, erklärt Mathias Geib die Vorgehensweise.

Es ist greifbar, dass auch das Pfarrerehepaar unter den Einschnitten der Pandemie leidet. Ina Geib, der die Besuche im Altenheim immer ein wichtiges Anliegen waren, bedauert zutiefst, dass diese spontanen Besuche bei Senioren nicht mehr möglich sind. Mathias Geib vermisst gemeinsamen Gesang. „Die Menschen können in Lieder hineinschlüpfen, wie in einen Mantel. Beim Singen geht es nicht nur um den eigenen Glauben, man singt auch den Glauben der anderen mit“, sagt der ausgesprochen musikalische Pfarrer.

Die Konfirmation

Auch die evangelische Gemeinde hat mehr Kirchenaustritte als sonst zu verzeichnen. Ina Geib meint, einen der Gründe zu kennen: „Unsere Stärke ist das Gemeinschaftsleben, und das dürfen wir momentan nicht leben. Außerdem hat keiner eine Perspektive, wann das Gemeindeleben wieder normal sein wird.“ Dennoch laufen die Vorbereitungen für die Konfirmation, wenn auch nur digital. Sechs Anmeldungen sind nicht schlecht, finden die Pfarrer. Zum einen sei es ein schwacher Jahrgang, zum anderen melden sich jetzt diejenigen zur Konfirmation an, die es wirklich wollen. „Es ist ein Versprechen Gott gegenüber – und das kann man nicht leichtfertig abgeben.“ Und die wöchentlichen Taizé-Andachten wurden inzwischen wiederbelebt. Zwar darf man nicht gemeinsam singen, aber Mathias Geib schafft mit seinem Klavierspiel einen schönen Ersatz.