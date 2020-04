von sk

Ostern wird in diesem Jahr anders sein als gewohnt. Gemeinsame öffentliche Gottesdienste dürfen nicht stattfinden. Daher lädt die evangelische Kirchengemeinde Bonndorf ein, persönliche Lebenszeichen zu Ostern zu gestalten.

„Wo Lebenszeichen gesendet werden, wissen andere. Sie vergewissern uns des eigenen Lebens,“ so die Pfarrer Matthias und Ina Geib. An Ostern seien diese Zeichen des Lebens auch geteilte Hoffnung und geteilte Freude über das neue Leben, das Gott seinem Sohn in der Auferweckung schenkt. Die Hoffnung auf dieses neue Leben bei Gott ermutige zu einem zeichenhaften Leben in schwierigen Zeiten.

Groß und Klein können mitmachen

Wie können diese „Lebenszeichen“ aussehen? Dies kann ein Foto sein, ein Bild, eine Zeichnung, ein Brief, ein Blatt mit einem Text, einem Bibelwort oder einem Foto, das kann auch ein Gedicht auf einem Zettel sein – was immer in den Sinn kommt, so die evangelischen Pfarrer.

Bunte Zeichen des Lebens

Es gehe nicht um künstlerische Perfektion, sondern um unterschiedliche, bunte Zeichen des Lebens und der Hoffnung. Groß und Klein können mitmachen. An Ostern finden die Lebenszeichen in der geöffneten evangelischen Pauluskirche dann ihren Platz.

Weitere Informationen: Das „Lebenszeichen“ kann im Original bis Ostersamstag an das Pfarramt geschickt oder direkt in den Briefkasten geworfen werden (Evangelische Pfarramt Bonndorf, Alpenstraße 12, 79848 Bonndorf). Auch eine digitale Zusendung per E-Mail (bonndorf@bkz.ekiba.de) ist möglich. Die evangelische Kirchengemeinde in Bonndorf freut sich auf unterschiedliche Lebenszeichen.