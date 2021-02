Bonndorf vor 1 Stunde

Online-Premiere gelungen: 170 Zuschauer verfolgen Bonndorfer Gemeinderatssitzung als Live-Stream

Es war die erste Gemeinderatssitzung, die per Live-Stream übertragen wurde und somit von zu Hause aus mitverfolgt werden konnte. Und die Premiere war erfolgreich: Bis zu 170 Nutzer wurden registriert, so viele Besucher gibt es ansonsten selten in einer Sitzung des Gremiums.