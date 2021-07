von Juliane Kühnemund

Wer das Naturkundemuseum Kalchreuter in Bonndorf-Glashütte betritt, ist erst einmal erstaunt. Da blickt einem ein mächtiger Eisbär direkt in die Augen, rechts daneben präsentiert sich ein Leopard in seiner ganzen Pracht. Der Kopf eines afrikanischen Elefanten übertrifft in seiner Größe bei weitem die Dimensionen der eigenen Vorstellungskraft, und das Krokodil, das sich von hinten anschleicht, scheint gerade aus dem Nil gestiegen zu sein.

Klar – Eisbär, Leopard, Elefant und Krokodil, sowie rund 200 weitere Wildtierpräparate aus allen Kontinenten der Welt, sind nicht lebendig, sie sind aber lebensecht präsentiert und ermöglichen es den Besuchern, mit ihnen auf Tuchfühlung zu gehen. Diese faszinierende Tiersammlung geht auf den Wildbiologen und Jagdwissenschaftler Professor Dr. Heribert Kalchreuter zurück. Er hat die Tiere erlegt und präpariert, und sie an seinem Wohnsitz in Glashütte für die Nachwelt erhalten.

Löwe | Bild: Juliane Kühnemund

Dieses Lebenswerk, inklusive etlicher ganz persönlicher Gegenstände des außergewöhnlichen Naturforschers und Lebenskünstlers, kann auch nach dessen mysteriösen Tod in der Karibik im Jahr 2010 besichtigt werden. Ganz nach Kalchreuters Willen wurde eine Stiftung gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Erbe des schillernden Professors zu erhalten. Stiftungsvorsitzender ist Max Nägele, stellvertretende Vorsitzende sind Markus Jägler und Gerrit Müller. Zu den Hütern des Museums gesellt sich auch Sebastian Herb, der gemeinsam mit Markus Jägler Führungen durch das Naturkundemuseum anbietet.

Museumseröffnung im Jahr 2013

Im Vorfeld der Eröffnung des Museums in Glashütte im Jahr 2013 gab es nach den Worten von Markus Jägler noch einiges zu tun. Einige Tierpräparate waren in die Jahre gekommen, mussten gereinigt und neu konserviert werden. Und auch die Beschriftung der Vielzahl an Wildtieren habe sich als Riesenprojekt erwiesen, blickt Markus Jägler im Gespräch zurück.

Leopard | Bild: Juliane Kühnemund

„Wir haben viel Zeit und Arbeit investiert, alles hat sich aber gelohnt“, sind sich Markus Jägler und Sebastian Herb sicher, die sich jetzt – nach der coronabedingten langen Schließung des Museums – wieder auf viele Besucher freuen. Nicht unerwähnt ließen die beiden auch, dass sie auch finanziell und ideell von der Stadt Bonndorf und auch vom Jagdverband unterstützt wurden und werden.

Kalchreuter Museum Das Naturkundemuseum Professor Kalchreuter in Glashütte mit mehr als 200 Wildtier-Exponaten aus aller Welt, ist von Mai bis Oktober jeweils am ersten Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Zeiten nach Vereinbarung. Der Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren. Ab acht Personen werden Sonderführungen angeboten. Eine Führung dauert etwa eine Stunde. Nächste Besichtigungsmöglichkeit ist am kommenden Samstag, 3. Juli, 14 bis 16 Uhr.

In den vergangenen Jahren fanden durchschnittlich rund 800 Besucher den Weg ins Kalchreuter-Museum. Vermehrt besuchen Schulen und Kindergärten die einzigartige Wildtierausstellung, und für Jäger ist ein Ausflug nach Glashütte schon fast obligatorisch. Ein Rundgang durch die Ausstellungsräume gerät dank des versierten Wissens der Museumsführer nicht nur der präsentierten Tiere wegen zum Erlebnis.

Spannende Geschichten

Markus Jägler und Sebastian Herb steuern auch spannende Geschichten über Heribert Kalchreuter und seine Jagderlebnisse bei, außerdem wurden Fotos und Filme von ihm digitalisiert, die den Besuchern einen Einblick in das Leben des Professors und seine spannende und außergewöhnliche Arbeit rund um den Globus gewähren. Und wie hat Heribert Kalchreuter, der einfach als „Kuno“ bekannt war, in seinem Haus in Glashütte, das auch Europäische Wildforschungsanstalt war, gelebt? Auch das kann bei einer Museumsführung erkundet werden.

Wisent (europäischer Bison) | Bild: Juliane Kühnemund

Luxus war dem Naturburschen, der lange Zeit in Alaska gelebt hat und in Tansania Wildhüter ausgebildet hat, völlig fremd. Seine Küche nutzte er beispielsweise auch als Präparationswerkstatt. Das einstige Büro des Wildbiologen vermittelt noch das Gefühl, „Kuno“ könnte jeden Augenblick die knarrende Holzstiege hochkommen und selbst von seinen Abenteuern erzählen. Seine Lederhose, seine Jacke und seine Mütze hängen noch parat.

Innenräume werden derzeit saniert

Stand das Museumsgebäude in Glashütte nun längere Zeit leer, wurde es nun von der Familie Kalchreuters verpachtet. Pächter des Hauses ist Daniel Cramer mit seiner Familie, der sich als Fotograf irgendwie mit Heribert Kalchreuter verbunden fühlt. So wie Kalchreuter mit der Flinte, mache er sich mit der Kamera auf die Pirsch, meinte der aus Hamburg kommende Pächter, dem der Erhalt des Museums ein wichtiges Anliegen ist. Als Pächter habe er auch eine Instandsetzungsverpflichtung, fügte Daniel Cramer an, und dieser kommt er derzeit nach. Innenräume, Dach und Außenanlage des Gebäudes werden derzeit von ihm renoviert. Ferner könnte er sich vorstellen, Markus Jägler und Sebastian Herb als Museumsführer zu unterstützen.

Die Führungsriege der Kalchreuter Stiftung schmiedet derzeit auch Pläne, einen Museumsbesuch mit weiteren Angeboten zu kombinieren. Auch dabei soll natürlich das Leben des Wildbiologen und Naturforschers eine gewisse Rolle spielen.