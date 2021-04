von Juliane Kühnemund

Seit rund 15 Jahren wird die Ferienhaussiedlung Talmatt in Wellendingen nicht mehr genutzt. Jetzt ist vorgesehen, das rund 2400 Quadratmeter große Areal mit fünf teils abbruchreifen Häuschen als Gebiet für altersgerechtes Wohnen zu nutzen. Dafür ist es notwendig, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Vorhaben- und Erschließungsplan aufzustellen. Nach einer Beratung über die eingegangenen Stellungnahmen zum Planentwurf im Zuge der Offenlage, wurde der Bebauungsplan „Schimmelgaß“ vom Gemeinderat in jüngster Sitzung als Satzung beschlossen.

Bonndorf Großprojekt Wutachhalle auf der Zielgeraden Das könnte Sie auch interessieren

Wie Franziska Dietsche vom Stadtbauamt erläutert hatte, waren von der Naturschutzbehörde Bedenken angemeldet worden, dass durch die Nutzungsänderung möglicherweise geschützte Fledermaus- und Vogelarten sowie Reptilien beeinträchtigt werden könnten. Eine Ansiedlung der geschützten Tiere in dem Gebiet sei durch den langjährigen Leerstand der Gebäude sehr wahrscheinlich.

Bonndorf Die fünf Bewerber für das Bürgermeisteramt in Bonndorf stellen bei einem Livestream ihre Schwerpunkte dar Das könnte Sie auch interessieren

Ein artenschutzrechtliches Gutachten, das eigentlich notwendig wäre, mache aber keinen Sinn mehr, weil einige Häuschen bereits abgerissen und diverse Bäume gefällt wurden, so das ergänzende Statement der Behörde. Auf Nachfrage von Tilman Frank, ob das in Ordnung sei, Tatsachen zu schaffen, um ein Gutachten zu umgehen, meinte Bürgermeister Michael Scharf: „In diesem Fall kann dem Antragsteller nichts Böses unterstellt werden.“ Prinzipiell seien die Beseitigung der Leerstände und eine Nutzung des Gebietes für altersgerechtes Wohnen sehr zu begrüßen, so der Bürgermeister.