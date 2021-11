von Juliane Kühnemund

Drei von der Holzhaus Bonndorf produzierte Module aus Holz haben sich vor Kurzem auf den Weg in ihre neue Heimat gemacht. Ihr zukünftiger Standort wird auf dem Gelände der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg sein. Der seit Jahren bestehende Raummangel der Hochschule hat mit dieser Erweiterungsmaßnahme nun ein Ende.

Florian Hegar freut sich über die Kooperation mit der Hochschule für Forstwirtschaft. | Bild: Juliane Kühnemund

Eingesetzt werden sollen die je 21 Quadratmeter großen, nachhaltigen Raummodule zunächst als zusätzliche Besprechungsräume. Doch die Ideen für eine flexible Raumnutzung in der Zukunft sprühen bei den Hochschul-Mitarbeitern: Vom Experimentierraum über Ausstellungsräume bis hin zum Filmstudio; die Module sollen – je nach Bedarf – kreativ genutzt werden, erklärt Franziska Schönle, zuständig für das Marketing bei Holzhaus.

Entworfen wurden die Module als Projektarbeit von einem Studententeam der genannten Hochschule. Gefertigt und vormontiert wurden sie im Holzhaus-Abbund-Zentrum in Bonndorf. „Wir freuen uns, dass wir als Baupartner für dieses spannende und individuelle Erweiterungsprojekt auserwählt wurden“, sagte Betriebsleiter und Juniorchef Florian Hegar, als die Module am Dienstag per riesigem Kran durch die Lüfte auf einen Tieflader gehievt wurden. Wie Hegar weiter im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte, sind die Raum-Module aus Bonndorf bereits mit allen notwendigen Leitungen ausgestattet, ein Modul ist innen auch schon ausgebaut.

Alle Module seien den neuesten Vorschriften entsprechend gedämmt. Allerdings sei alles flexibel konstruiert worden, sodass der Dämmstoff auch ausgetauscht werden könne, so Hegar weiter. Dies deshalb, weil an der Hochschule Forschungen zu verschiedenen Dämmstoffen stattfinden sollen. Die drei Module wurden innerhalb einer Woche bei Holzhaus gefertigt. Am Mittwoch, gegen 7 Uhr, traten sie ihre Reise nach Rottenburg an.