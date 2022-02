von Stefan Limberger-Andris

Dass das Alten- und Pflegeheim St. Laurentius geänderten rechtlichen Vorgaben angepasst werden muss, ist seit über einem Jahrzehnt bekannt. Der Stiftungsrat des Spitalfonds Bonndorf empfahl nun einen Neubau des Alten- und Pflegeheims an einem anderen Standort. In einer öffentlichen Sitzung waren zuvor Planungsvarianten und eine betriebswirtschaftliche Betrachtung einer Sanierung oder eines Neubaus vorgestellt worden. Die Empfehlung soll nun in den Gemeinderatsgremien Bonndorf und Wutach diskutiert werden.

Das Studerareal wäre eine Optionsfläche für einen Neubau eines Alten- und Pflegeheims, meint Bürgermeister Marlo Jost. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Er präferiere als Standort eines neuen Alten- und Pflegeheims das ehemalige Studerareal oder entlang der Waldstraße, äußerte sich Stiftungsratsvorsitzender Marlon Jost. Einer der beiden Discounter habe sich entschieden, am derzeitigen Standort in der Oststadt zu erweitern.

Ein weiterer Discounter sowie ein Drogeriemarkt blieben bei den Ansiedlungsplänen auf dem Studerareal. Dadurch ergeben sich andere Perspektiven für das Studerareal, so Marlon Jost. Er könne sich in dem Bereich der Weststadt ein neues Alten- und Pflegeheim in der Nachbarschaft zu diesen Märkten gut vorstellen. Der Bereich sei auch über den Öffentlichen Personennahverkehr gut angeschlossen.

Beratung durch Architekt und Wirtschaftsprüfer

Der Empfehlung des Stiftungsrates vorausgegangen war eine Variantenbetrachtung Altbestandssanierung oder Neubau an anderem Standort durch den Freiburger Architekten Volker Scheld und eine betriebswirtschaftliche Betrachtung durch Kurt Beckert, Geschäftsführer einer Freiburger Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Volker Scheld glich die rechtlichen Vorgaben (Landesheimbauverordnung 2011) mit den Daten der Bestandsanalyse von St. Laurentius ab.

Daraus entwickelte er ein Szenario eines Umbaus der bestehenden Anlage zu einem 45 Plätze (derzeitiger sozialfähiger Fördersatz) bietenden Alten- und Pflegeheim mit Baukosten von rund elf Millionen Euro. Für ein weiteres Szenario, ein Neubau an einem anderen Standort (auf einem 2500 bis 3000 Quadratmeter großen Grundstück), errechnete er Baukosten von 8 bis 8,5 Millionen Euro. Ein Neubau für bis zu 90 Pflegeplätze (auf einem 4000 bis 4500 Quadratmeter großen Grundstück) würde Baukosten von 16 bis 16,5 Millionen Euro nach sich ziehen. Kurt Beckert rechnete hierfür gar mit 19 bis 20 Millionen Euro.

Keine optimale Ausgangslage für Sanierung

Der Gebäudebestand von St. Laurentius biete keine optimale Ausgangslage für eine Sanierung, fasste Volker Scheld zusammen. Ein Umbau nach den Erfordernissen der Landesheimbauverordnung müsste die denkmalgeschützte Bausubstanz berücksichtigen. Zudem müsste in der Sanierungsphase ein Ausweichquartier für die Bewohner gesucht werden. Zu bedenken sei, dass am derzeitigen Standort maximal 45 bis 60 Pflegeplätze möglich seien. Ein Neubau, mit einem Bauzeitfenster von 15 bis 20 Monaten, biete optimale Gestaltungsmöglichkeiten für Wohngruppen je 15 Bewohner, benötige kein Ausweichquartier und sei für die Personalgewinnung attraktiver als im derzeitigen Gebäudebestand.

Der Pflegeheimverwaltung St. Laurentius attestierte Kurt Beckert ein gutes betriebswirtschaftliches Handeln im vergangenen Jahrzehnt. Dass keine ausreichenden finanziellen Eigenmittel – mindestens ein Fünftel der Sanierung- oder Neubaukosten – angespart werden konnten, sei durch den hohen Instandhaltungsaufwand am bestehenden Gebäude bedingt gewesen.

Blick auf Finanzen Kurt Beckert errechnete eine Liquidität des Spitalfonds Bonndorfs von 835.000 Euro zum Jahresende 2020. Von den zwischen 2011 und 2020 erwirtschafteten 2,252 Millionen Euro seien 275.000 Euro in die Erhöhung der Liquidität geflossen – zu wenig, um den Kostenanstieg (Gehalts- und Sachkosten) auszugleichen. Der Rest der erwirtschafteten Mittel sei in Darlehenstilgungen (1,277 Millionen Euro) und Ersatzinvestitionen (700.000 Euro) geflossen.

Für einen Neubau mit verschiedenen Versorgungsangeboten plädierte Kurt Beckert. Gleichzeitig verwies er auf fehlende Finanzeigenmittel des Spitalfonds von bis zu vier Millionen Euro – egal ob Sanierung oder Neubau. Nötig werde wohl eine höhere Fremdfinanzierung, der Investitionskostenanteil je Bewohner (derzeit: Dauerpflege 7,73 Euro je Tag; Tagespflege 7,50 Euro je Tag) werde steigen (kalkuliert: Dauerpflege auf 33 bis 35 Euro je Tag; Tagespflege auf 14 bis 15 Euro je Tag).

Schwierige Suche nach Fachkräften

Neben der demografischen Entwicklung hin zu mehr älteren Menschen sieht Rolf Steinegger, Geschäftsführer des Caritasverbands Hochrhein, die Gewinnung von Pflegekräften als Gretchenfrage an. Dies sei in einem attraktiven Arbeitsumfeld eines Neubaus erfolgversprechender. Katja Stark, St. Laurentius-Heimleiterin, ergänzte, ein angedachter Mix von 45 Plätzen im stationären und einem Dutzend im teilstationären Bereich sowie zehn in einer ambulanten Wohngemeinschaft biete ein attraktives Arbeitsumfeld. Die jetzige Gebäudesituation belaste Personal und Bewohner.