von Stefan Kech

Der SV Ewattingen erlebte Höhen und Tiefen in seiner Geschichte. Wir berichten über wichtige Stationen in der 70-jährigen Vereinshistorie.

Am 17. Juni 2007 fährt ein Bus mit Spielern und Fans des SV Ewattingen nach Neuhausen ob Eck. Anstelle chilligem Metal-Vergnügen auf dem Southside Festival geht es ums Überleben in der Kreisliga A. SVE-Vorsitzender Stefan Kech damals: „Dieser Tag wird definitiv als das spektakulärste Saisonfinale in unsere Vereinsgeschichte eingehen.“ Herzschlagkrimis gehörten im Verein jahrelang quasi zur Normalität. Die Blau-Weißen ließen sich oft bis zum letzten Spieltag Zeit, den Klassenerhalt zu sichern. Aussichtslos erschien die Lage 2001/02, als man nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die Kreisliga B durchgereicht zu werden drohte. Als Tabellenletzter und ohne Trainer ging die Mannschaft in die Winterpause.

Das Geburtstagsfest Herrliches hochsommerliches Wetter, exzellente sportliche Begegnungen beim Geburtstagsfest des SV Ewattingen. „Die ersten beiden Tage waren ein perfekter Auftakt unseres Jubiläums“, freute sich SVE-Vorsitzender Stefan Kech. Von Beginn an genossen Gäste den Fußball, den schmucken Biergarten und köstliche Leckereien.

Mit Friedhelm Glomsda – seine Philosophie: „Fußball ist ein Laufspiel“, seine Mission: „Die Gegner müssen wieder die Hosen voll haben, wenn Sie auf unser Sportgelände fahren“ – gelang der Klassenerhalt als beste Rückrundenmannschaft.

Sonderbares Verhaltensmuster

Im folgenden Jahr kam Trainer Harald Adelbrecht. Er hatte zwei A-Jugendjahrgänge des SVE zur Meisterschaft geführt, 1985 und 1996. Er konnte nicht ahnen, was für nervenaufreibende Achterbahnfahrten ihm bevorstanden. Dabei verfestigte sich bei der Mannschaft ein sonderbares Verhaltensmuster: Hinrunde flopp, Rückrunde topp. Wegen der zwei Gesichter sprach man „Auf Eck“ bald von der „Generation Wahnsinn“. 2006/07 überwinterte die Mannschaft mal wieder ganz unten. Adelbrecht verkündete seinen Rücktritt zum Saisonende. Die Mannschaft schwor sich, den Trainer auf keinen Fall mit einem Abstieg zu verabschieden, vermasselte aber den Rückrundenauftakt. Nach der Niederlage blieb die „Generation Wahnsinn“ dann aber 1000 Minuten ungeschlagen, rettete sich in die Relegation.

Nach dem torlosen Remis zu Hause führen die Ewattinger in Neuhausen zunächst 3:0. Der Sieg zählt nur etwas, wenn der FC 08 Villingen II das Aufstiegsspiel beim VfR Stockach nicht verliert. Die Nullachter liegen 1:3 zurück, der SVE kassiert zwei Gegentreffer, bringt den Sieg aber über die Runden. Nach dem Villinger Sieg in der Verlängerung brechen bei den Blau-Weißen Freudendämme.