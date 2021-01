von Wilfried Dieckmann

Volkszählung am Vogelhäuschen? In der Tat: Der bundesweite Aufruf des Naturschutzbundes (Nabu) zu Vogelzählungen kann durchaus als Volkszählung der Vögel bezeichnet werden. Die mit Hilfe der Bevölkerung ermittelten Daten sollen Naturschützern und Ornithologen helfen, schleichende Veränderungen bei einzelnen Arten zu erkennen.

Zählung läuft bis Sonntag

Die Zählung der Wintervögel hat bereits am gestrigen Freitag begonnen und läuft noch bis Sonntag, 10. Januar. Der Nabu und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV), rufen Naturfreunde also erneut auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder auch im Park zu zählen und ebenso zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und auch oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen.

Was der Nabu alles wissen möchte: Seit der ersten Aktion 2016 hat der Naturschutzbund den Fragenkatalog bei der Stunde der Wintervögel erweitert. Die neuen Fragen sind aber keine sogenannten Pflichtfelder, sie müssen also nicht ausgefüllt werden. Der Nabu hofft aber, dass möglichst viele Vogelfreunde die Zusatzfragen beantworten, damit die Ergebnisse noch besser ausgewertet werden können.

Aktion im Siedlungsraum

Die Mitmachaktion findet nicht im Wald, sondern im Siedlungsraum statt: Garten, Balkon, Fenster oder Stadtpark. Hier soll eine Stunde lang beobachtet und gezählt werden. Notiert werden soll dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war. Das vermeidet Doppelzählungen. Eine besondere Qualifikation, außer dem Interesse an der Vogelwelt, ist für die Teilnahme nicht nötig.

Meldungen der Vogelzählung sind per Online-Meldeformular oder App möglich. Dies spart nicht nur Portokosten, die Beobachtungen fließen live in die Auswertung ein. Das Formular ist übrigens vom Aktionsbeginn bis zum Ende der Meldefrist am Montag, 18. Januar, freigeschaltet. Unter Telefon 0800/115 71 15 werden Meldedaten der Vogelzählungen am Samstag/Sonntag, 9./10. Januar, von 10 bis 18 Uhr auch direkt entgegen genommen.