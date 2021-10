von Ingrid Mann

Die Nabu-Ortsgruppe Oberes Wutachtal musste sich neu aufstellen, nachdem das Gründungs- und Vorstandsmitglied Uli Spielberger im vergangenen April überraschend verstorben war. So hatte Artur Schuler dessen Amt kommissarisch bis zur Jahreshauptversammlung übernommen. Wegen der Pandemie wurde durch Schriftführerin Ingrid Mann und Artur Schuler auf zwei Jahre Rückblick gehalten. Erika Maier, Kassiererin seit 2009, gab ihren letzten positiven Kassenbericht, sie stellte ihr Amt zur Verfügung.

Laut Satzung der Nabu-Ortsgruppe Oberes Wutachtal besteht der Vorstand aus drei gleichberechtigten Mitgliedern. So wurde Artur Schuler zur Kontaktperson und Ansprechpartner nach außen gewählt, Ingrid Mann bleibt Schriftführerin und als neuer Kassierer wurde Steffen Freiling gewonnen.

Bonndorf Für Menschen da zu sein, ist für Ingeborg Götz eine Herzenssache Das könnte Sie auch interessieren

Der Traum der Nabu-Gruppe ist es, aus jedem Bereich des von ihr betreuten Gebiets einen Vertreter als Beirat zu gewinnen. Gehören doch Reiselfingen/Löffingen, die Wutachflühen, Rötenbach mit der Rötenbachschlucht, Stühlingen und der Hauptteil der Wutachschlucht zur Zuständigkeit der Nabu-Gruppe Oberes Wutachtal. Diese gibt immer wieder Stellungnahmen bei Naturschutzfragen und Baumaßnahmen in Naturschutzgebieten ab. Da wäre Unterstützung von Ortsansässigen sehr hilfreich, waren sich alle einig. Nadine Ketterer, zwei Jahre im Beirat, sieht sich für das obere Steinatal und Bonndorf zuständig. Außerdem fanden sich mit Wolfgang Zengel für Stühlingen und die Wutachflühen sowie Monika Spitz-Valkoun für Bonndorf und die Wutachschlucht zwei weitere Beiräte zur Verstärkung des Vorstands. Dies sei ein guter Anfang gewesen, Artur Schuler, Telefon 07703/1038, hofft aber zudem auf die Mithilfe von Natur- und Umweltinteressierten auf der anderen Seite der Wutach. Zu Kassenprüfern gewählt wurden Claudia Valentin und Bianca Pudel.

Bonndorf Gegen Geschlechterklischees geht die Physikerin Leonie Spitz aus Bonndorf vor Das könnte Sie auch interessieren

Nadine Ketterer plant eine Biber-Führung im Bereich Bonndorf. Im Frühjahr, wenn es wieder blüht, soll ein Besuch der Streuobstwiesen von Christoph Kuttruff in Ewattingen stattfinden. . Als Baumwart wird er auch Fachkurse zum Obstbaumschnitt geben. Klaus Dilger aus der befreundeten Nabu-Gruppe Grafenhausen bietet über die Volkshochschule Baumschnittkurse in Bonndorf an. Bienenfreund Sebastian Herb aus Holzschlag ist nach einem Spaziergang durch den Bienenlehrpfad für Fragen offen. Dirk Niethammer, Vertreter vom Landesverband Stuttgart, freute sich, dass es trotz des schmerzenden Verlustes weiter geht. Er vertritt vor allem den Nabu Südbaden, der die Bezirksverbände und die einzelnen Gruppen im Blick hat. Er verwies auf die neue Satzung des Landesverbandes, die von allen Gruppen bestätigt werden muss. Dies steht bei der Bonndorfer Gruppe noch aus.