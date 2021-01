von Juliane Kühnemund

Corona-Pandemie hie, Infektionsschutz her – die Pflumeschluckerfasnacht in Bonndorf kann zwar nicht wie gewohnt gefeiert werden, auf alle liebgewonnenen närrischen Traditionen wird man aber nicht verzichten müssen. So wird es auch zur Fasnacht 2021 einen Narrenspiegel geben, teilten Narrenvater Clemens Podeswa und sein Vize Alexander Matt im Gespräch mit.

Verkauf ja, aber keine Propagandafahrt

Die Beiden rechnen damit, dass der Narrenspiegel bis zum 4. Februar druckfrisch geliefert wird, sodass der Verkauf dann am 5. Februar starten kann.

Der Verkauf muss coronabedingt anders organisiert werden als sonst, auch findet keine Propagandafahrt statt, man habe aber Wege gefunden, wie die Narrenzeitung pandemiekonform unters Volk gebracht werden kann, teilte der Narrenvater mit.

Bedauert wurde von Clemens Podeswa und Alexander Matt, dass die Pläne, das Städtle per Straßenüberspannung (Bändel) närrisch zu dekorieren, geplatzt sind. Nach Mitteilung der Narrenvereinigungen lasse die aktuelle Corona-Verordnung das Bändelaufhängen nicht zu. Der Narrenrat hofft aber, dass Privatleute für ein bisschen optische Fasnachtstimmung sorgen werden, indem sie ihre Häuser und Geschäfte närrisch dekorieren.

Etwas Fasnachtgefühl soll ferner die „Fotoaktion Fasnacht 2021“ wecken. Der Narrenvater und sein Vize rufen dabei dazu auf, närrische Fotos zu machen und diese dann an die Zunft zu schicken. „Was hättet Ihr dieses Jahr geplant, wie wärt Ihr zum Umzug gegangen?“ Solche Fotos, oder auch Bilder einer vergangenen Fasnacht wollen die Pflumeschlucker sammeln und dann in einer Galerie auf der Homepage sowie auf Facebook und Instagram veröffentlichen.

Clemens Podeswa macht dabei aber auch nochmals darauf aufmerksam, dass auch bei Foto-Sessions die aktuellen Corona-Vorschriften eingehalten werden müssen. Geschickt werden können die Bilder per E-Mail (zunftschreiber@pflumeschlucker-bonndorf.de).

Narren mit vielen Ideen

In den Köpfen der Narrenräte entstehen unterdessen noch weitere Ideen, wie die närrischen Tage coronagerecht belebt werden können. Dabei setzt man gezwungenermaßen insbesondere auf Online-Möglichkeiten, wie beispielsweise die Narrenrat-Comics.

„Wir sind traurig, dass es in diesem Jahr keine Bonndorfer Fasnacht in gewohnter Weise geben kann“, sagten Narrenvater Clemens Podeswa und Vize-Narrenvater Alexander Matt. Man versuche aber, wenigstens ein bisschen Narretei leben zu lassen, sagten sie und fügten an: „Jetzt hoffen wir auf eine normale Fasnacht 2022.“