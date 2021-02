von Wolfgang Scheu

Zunftmeisterin und „Räubermama“ Martina Schaller überreichte am Fasnet-Mendig den ersten Preis der Narrenbaumaktion der Räuberzunft Gündelwangen an Sabine Büche für ihr Kunstwerk auf dem Holzlager am Ortsausgang Richtung Bonndorf. Christina Zehnder übernahm die Lieferung der Geschenkkörbe für Platz 2 und 3.

Platz 2, „Alles steht Kopf“, ging an Leon Stoll. | Bild: Wolfgang Scheu

Sage und schreibe 68 Christbäumen haben die Gündelwanger ein zweites Leben als Narrenbäume eingehaucht, die farbenfrohe und kreative Aktion war so erfolgreich, dass die Räuber bereits jetzt an eine Wiederholung zur Fasnet 2022 denken. „Dann aber mit buntem Narrentreiben, Musik und mehr als 100 Bäumen und ohne Corona“, merkt Martina Schaller mit fröhlichem Lachen optimistisch an.

Platz 1, „Sabine und Matthias uff de Holzbiig“, ging an Familie Büche. | Bild: Wolfgang Scheu

68 Haushalte haben sich an der Aktion beteiligt. Platz 1: 277 Stimmen für Familie Büche, Platz 2: 147 Stimmen für Leon Stoll „Alles steht Kopf“, Platz 3: 95 Stimmen für die „KOG Party“ von Jenny Rösch und Mike Mogel.