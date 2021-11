von Dorothée Kuhlmann

Wer dieser Tage beim heimischen Imker Honig kaufen möchte, wird meist enttäuscht. Wegen des kalten und nassen Wetters im Frühjahr und Frühsommer sind die Bienen nicht ausgeflogen. Mit einem durchschnittlichen Honigertrag von etwas mehr als sechs Kilogramm haben die Imker in Baden-Württemberg den niedrigsten Ertrag deutschlandweit und seit Jahren.

Heimischer Honig ist in diesem Jahr Mangelware. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Viele (Hobby-)Imker haben in dieser Saison gar keinen Honig genommen. „Da war so wenig Honig bei meinen Bienen in den Honigwaben, dass ich den gelassen habe“, berichtet Bernhard Heer, Vorsitzender des Imkervereins Schlüchttal aus Grafenhausen. „Den wenigen Nektar, den die Bienen eintragen konnten, haben sie dann auch gleich wieder zur Brutpflege verbraucht“, erklärt der Hobbyimker.

Blick in den Winter Für die Imker, nicht nur in Bonndorf und Umgebung, liegt das Hauptaugenmerk zu dieser Jahreszeit darauf, ihre Bienenvölker gut durch den Winter zu bringen. „Dabei spielt eine gute und konsequente Behandlung gegen die Varroa-Milbe eine entscheide Rolle“, sagt Berufsimker Sebastian Herb. Und dann heißt es, auf eine gute Saison im nächsten Jahr zu hoffen.

Honigbienen fliegen erst ab Temperaturen von 15 Grad, am besten 20 Grad, aus. Diese Temperaturen waren neben dem vielen Regen im Frühjahr eher selten. War es dann einmal einige Tage wärmer und trockener, konnten gar nicht so viele Honigbienen ausfliegen. Bedingt durch das kühle Wetter, hatten die Bienenköniginnen nur wenig Brut gelegt. Die Entwicklung von der Eiablage bis zum Schlüpfen dauert 21 Tage. Dann vergehen noch einmal rund 21 Tage, bis die Jungbienen als Sammelbienen ausfliegen dürfen. „Dieser Entwicklungszeitraum ist nun einmal vorgegeben. Deshalb hatten die Bienenvölker im Frühsommer noch gar nicht ihre Sammelstärke erreicht“, erläutert Bernhard Heer. In der Konsequenz mussten die Imker ihre Bienen zufüttern. Die Bienen verbrauchten den eingetragenen Nektar zum größten Teil selbst. Oftmals war so wenig Honig in den Waben, dass sich viele Imker entschieden, gar keinen Honig zu ernten.

„Das Jahr war katastrophal“, berichtet Berufsimker Sebastian Herb aus Holzschlag. Nur knapp ein Sechstel der sonst üblichen Honigmenge hat der Imker in diesem Jahr geerntet. Auch Tannenhonig und nach dem Hagelunwetter im Juni die Sommertracht fielen in diesem Jahr aus. Sebastian Herb, der auch eine Schnapsbrennerei betreibt, ist doppelt getroffen. Es gab auch fast kein Obst in der Region. Nicht nur die eine verregnete Obstbaumblüte, sondern besonders auch die fehlenden Bestäuber sorgten für nahezu einen Komplettausfall bei vielen Obstsorten.

„Hier hat sich der direkte Zusammenhang von schlechter Witterung, fehlenden Bestäubern und Ausfall der Obsternte gezeigt“, sagt Harald Nüßle, Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Grafenhausen. So fiel auch die Obstsammlung von den Streuobstwiesen von Nabu Grafenhausen und Nabu Bonndorf in diesem Jahr aus.

Nicht nur die Honigbienen haben unter dem nasskalten Frühjahr gelitten. Auch andere Insekten waren betroffen. „Die Königinnen bei Wildbienen, Hummeln und Wespen haben im Frühjahr nicht genügend Nahrung gefunden und sind wohl zum Teil gestorben“, sagt Harald Nüßle. Die Zählungen im Nabu-Insektensommer haben bei Acker- und Erdhummeln gut 40 Prozent weniger Sichtungen ergeben. Wie sich die Bestände im nächsten Jahr erholen, kann nur abgewartet werden.