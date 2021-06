von Stefan Limberger-Andris

Gestern verschaffte sich ein Gutachter der Staatsanwaltschaft zusammen mit Kriminaltechnikern sowie Beamten des Polizeipostens Bonndorf zunächst ein weiteres Bild von der Brandstelle im Werksgebäude der Firma Adler in Bonndorf, bestätigte Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizei Waldshut-Tiengen, auf Anfrage.

Ob der Brand, wie von Geschäftsführer Peter Adler am Brandtag, 26. Mai, im Gespräch gemutmaßt worden war, möglicherweise in einem Raum ausbrach, in dem die Rauchgase gewaschen wurden, bleibt bislang unbestätigt. Der Großbrand im Werksgebäude hatte nach ersten Schätzungen einen Millionenschaden verursacht.

Derweil gestaltet sich die Reaktivierung des Betriebs der Adler OHG positiv. Der gebildete Krisenstab des Unternehmens arbeite Hand in Hand mit den zuständigen Behörden, externen Dienstleistern und Sachverständigen, erläuterte Elisabeth Adler-Gößmann.

Teile der Produktion vorübergehend nach Achern verlegt

Der Verpackungsbereich des Familienunternehmens sei bereits zu Wochenbeginn wieder hochgefahren worden. Teile der bislang in Bonndorfer ansässigen Produktion werden übergangsweise unternehmensintern nach Achern verlegt, bestimmte Warenbereiche sollen mit eigener Mannschaft extern ab der kommenden Woche in einem anderen Unternehmen produziert werden, so Elisabeth Adler-Gößmann. Die Schlachtung sei in ein weiteres externes Unternehmen verlegt worden.

Der Werksverkauf der Adler OHG öffne wieder am heutigen Dienstag, 1. Juni, bestätigte Elisabeth Adler-Gößmann weiter. Die Verkaufsfahrer im Regionalvertrieb seien täglich für Gastronomie und weitere Kunden unterwegs.

Die Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten in den durch das Feuer betroffenen Betriebsräumen des Unternehmens seien in vollem Gange, erläuterte Elisabeth Adler-Gößmann. Die von den Behörden freigegebenen Räumlichkeiten seien bereits zu Wochenbeginn wieder nutzbar gewesen.

Auch die Produktion des seit 100 Jahren in Bonndorf fertigenden Unternehmens gehe weiter. Elisabeth Adler-Gößmann bestätigte: Für die eigene Schlachtung können Räumlichkeiten der Firma Färber in Waldshut genutzt werden. Adler-Mitarbeiter unterstützen das bestehende Team dieser Firma. Die Versorgung der Kunden mit Qualivo-Fleisch aus eigener Schlachtung sei gesichert.

Ausfall der Räucheranlage kann kompensiert werden

Elisabeth Adler-Gößmann bestätigte, dass das Tochterunternehmen Schinkenhof in Achern das Produkt „Schwarzwälder Schinken geschnitten“ produzieren werde. Weitere Rohpökelspezialitäten wie Schwarzwälder Schinken am Stück und Speck werden übergangsweise ebenfalls in Achern hergestellt.

Der durch den Großbrand bedingte Ausfall der Räucheranlage in Bonndorf könne kompensiert werden. Durch eine eingespielte Zusammenarbeit von Produktion und Logistik könne die Ware, die durch den Ausfall der Räucheranlage in Bonndorf lagert, im Schinkenhof aufgefangen und fertigproduziert werden, so Elisabeth Adler-Gößmann.

Verpackungsbereich läuft wieder an

Das Ziel, den Verpackungsbereich in Bonndorf so zügig wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, sei bereits am gestrigen Montag erreicht worden, bekräftigte Elisabeth Adler-Gößmann. Mittlerweile seien Gespräche über Anmietung einer externen Produktionsstätte für die Warenbereiche Wurst- und Kochpökelware sehr konkret. Ein dortiger Produktionsstart mit eigener Belegschaft und eigenen Rezepturen sei zu Beginn der Kalenderwoche 23 geplant, also am Montag, 7. Juni.

Die Hans Adler OHG profitiere von einer guten Disposition und einem Warenlagerpuffer, unterstreicht Elisabeth Adler-Gößmann. Dadurch komme es bei vielen Produkten zu keinen, bei manchen Produkten zu geringen Lieferausfällen. Betroffene Kunden werden direkt informiert.

Seniorchef Peter Adler zeigte sich in einem Statement tief beeindruckt vom Einsatz der Belegschaft in den vergangenen Tagen. Auch das Engagement der Soforthelfer beim Brand und beim Wiederaufbau mache der Geschäftsführung Mut.